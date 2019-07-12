Мужчины по восточному гороскопу имеют свои особенности характера

Бык

Мужчина-Бык – человек чести и совести, верный, искренний, трудолюбивый. На работе его знают, как ответственного и серьёзного сотрудника. Он не бросает слов на ветер, обожает домашнюю еду и отдых на природе. Бык – приверженец комфорта, но не любит новизны и перемен. Финансовая сторона жизни очень важна для Быка.

Крыса

Мужчина-Крыса быстро «загорается» каким-то делом, но так же быстро остывает. Он уверен в себе и амбициозен, обладает прекрасным чувством юмора. Крысы любят везде быть первыми, победителями. Такие мужчины обаятельны, веселы и легко находят общий язык с незнакомцами.

Тигр

Мужчины-Тигры славятся своей непредсказуемостью, энергичностью, силой. Он всегда готов постоять за свою вторую половинку, высказать своё мнение, не боится более авторитетных личностей. Тигры привыкли быть в центре внимания, а женщины любят их за храбрость, благородство, ответственность.

Кролик

Мужчина-Кролик – творческая личность. Он почти всегда доволен жизнью и счастлив. У Кроликов много друзей, но они любят спокойную семейную жизнь. Такие мужчины могут выслушать жалобы близких, но не всегда готовы прийти на помощь. Любимое занятие мужчин-Кроликов – походы в театры, картинные галереи, кино.

Дракон

Мужчина-Дракон не может остаться незамеченным. Он талантлив, производит хорошее впечатление, привлекателен. Дамы вьются вокруг них, но эти мужчины тщательно выбирают себе спутницу жизни. Они умеют убеждать и добиваться поставленных целей. Драконы добры и отзывчивы, хотя иногда бывают эгоистичны.

Змея

Мужчины-Змеи пользуются успехом у девушек благодаря тонкому чувству юмора, привлекательности и страстной натуре. Они любят флиртовать, даже будучи в браке, поэтому верность для них – понятие расплывчатое. Однако, когда мужчина-Змея становится отцом, с ним не может сравниться никто.

Лошадь

Мужчины-Лошади весёлые, компанейские, энергичные и независимые люди. Внешне они не сильно выделяются из толпы, но, когда начинают говорить, никто вокруг не остаётся равнодушным. Они легко находят общий язык со всеми. Лошади импульсивны и зачастую неумело распоряжаются финансами. Они не любят необщительных, нудных, пассивных собеседников.

Коза

Мужчина-Коза всё слишком близко принимает к сердцу. Он очень мягкий, дружелюбный, чувственный. Легко обижается и кажется застенчивым. Это творческие люди, им близко искусство и красота. Общаясь с Козой, следует следить за своими словами. Если такого мужчину задеть, то понадобится немало времени, чтобы он обрёл былую уверенность в себе и не замкнулся.

Обезьяна

Мужчина-Обезьяна любит свободу. Он красноречив, умеет завоевать женщину и не дать ей соскучиться. Он любит делать подарки и доставлять удовольствие. Обезьяне трудно отказаться от свободы, поэтому приручить такого мужчину очень сложно. Но, если это случится, он будет самым лучшим партнёром.

Петух

Мужчина-Петух обаятельный, эмоциональный, сообразительный. Для него важно быть значимым и любимым, находиться в центре внимания. Он любит поделиться с окружающими своими мыслями, идеями, планами. Может дать дельный совет, умеет помочь.

Собака

Мужчины-Собаки не терпят шумных компаний, они благородны, уважают других, хорошо воспитаны, честны. Собаки говорят правду в лицо и им можно доверять. Такие мужчины окружены друзьями, но близко подпускает он только избранных. Они упрямы, иногда циничны, но, всегда борются за справедливость.

Свинья