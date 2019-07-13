Самые жадные мужчины по знаку Зодиака

Деда Афанасия жалели всем подъездом: вечно оборванный, вечно голодный. Подкармливали, одежкой старенькой, но чистой, делились. А он зимой и летом в одной курточке замызганной, и спать в ней ложился.

А когда помер Афанасий – курточку — то с него и сняли. Выбросили в мусорный контейнер. Курточка возьми и зацепись подкладкой о какую-то железку. А из под подкладки сколько деньжищ посыпалось – уму непостижимо. Дед оказался скрягой несусветной. Потом выяснилось: родился Афанасий под созвездием Козерога. Стали рассматривать этот знак, а там такое…

Козероги

Оказывается, родившийся под знаком Козерога мужчина насколько скупой, что просто одержим идеей накопительства. Создается впечатление, что он не знает, для чего нужны деньги человеку. Ему кажется, что деньги просто надо копить и ни на что их не тратить. Что-то типа Афанасия.

Козероги падают в ступор, если у них на глазах супруга покупает модное летнее платьице, или новый купальник, чтобы сходить на пляж. От таких зацикленных на накопительстве денег мужчин жены часто уходят к другим – более щедрым и рачительным, которые умеют накопить и умеют потратить.

Девы

Полюбить себя в себе – это призвание мужчин, родившихся под знаком Девы. Себя они действительно любят, и покупают для себя все, лишь бы размер был подходящий. А вот купить подарок для любимой женщины, или матери на день рождения – тут мужчина вряд ли расщедрится: разве что открытку пришлет по фэйсбуку. У мужчин – Дев почти нет друзей, так как они не имеют пристрастия отмечать праздничные события вскладчину (подумаешь – пол литра водки для себя что ли не куплю, и палку финской колбасы).

Скряга не станет делиться даже сигаретой, если знакомый попросит закурить.

Тельцы

Приобретая себе в напарники мужа – Тельца, женщина приобретает вместе с тем такую головную боль, какой не ожидала. С первой же ее получки муж потребовал все деньги на стол, чему она очень удивилась: ведь это ее кровно заработанные деньги. Но он тактично ей напомнил, что является главой семьи, а значит, все семейные денежные потоки должны идти через него.

И если женщина в этот же день не уйдет от такого скупердяя, то допустит большую ошибку. Родившийся под знаком Тельца мужчина в будущем будет прятать от детей хлеб под замком, а 100 грамм карамели они будут видеть только на Новый год.

Такие мужчины будут экономить на всем, даже на бельевой веревке, заменив ее на кусок проволоки, найденной у мусорного бака. Но только на себе экономить они не станут. Даже торт на собственные именины Телец купит себе сам, и сам же его и съест, объяснив детям, что ему полагается этот торт, ведь «папка» сегодня именинник.

Раки

Родившийся под созвездием Раков мужчина – тот еще скряга. Правда, деньги он тратить умеет, как и зарабатывать, и копить. Однако, все его накопления уходят на него самого. Он не расщедрится на подарок для дочери в день ее 16-летия, и не купит сыну велосипед, когда ему исполнится 12 лет. Он пообещает им сделать хороший подарок на свадьбу, когда дети надумают создать свои семьи.

Раки обычно никому не дают взаймы, но если такое случится – проценты выставят выше той суммы, которую заняли.