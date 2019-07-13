Как сделать огурцы хрустящими: топ-7 секретов

Лето - время не только каникул, отпусков и средств для загара, но и заготовок на зиму. А что, как не хруст огурчиков, может порадовать в любое время года, и в ождь, и в слякоть, и в жару? Консервация огурцов - дело тонкое и серьезное. Ведь нужно сделать так, чтобы они хрустели, пишет Tochka.net. Рассказываем, как сделать огурцы хрустящими.
Как сделать огурцы хрустящими?
Мы собрали для тебя несколько секретов, которые точно помогут добиться необходимого и такого приятного хруста соленых огурчиков. Делимся своим ТОП-7 секретов с тобой:
- Открой банку с огурцами, добавь в рассол несколько измельченных зубчиков чеснока и поставь в холодильник на пару часов.
- Выбирай для засолки каменную соль. Именно она придает огурцам яркий и насыщенный вкус. Кстати, каменная соль тебя застрахует от неожиданного взрыва банки.
- Перед засолкой замочи банки в содовом растворе, а после – тщательно вымой теплой водой с мыльным раствором.
- Используй для засолки родниковую или отфильтрованную воду. Колодезная вода тоже подойдет для этого дела.
- Используй только огурцы засолочных сортов. Что салатные огурцы и сорта для консервации не зря так называются.
- Тщательно занимайся подбором специй и зелени. Неповторимый аромат огурцам дают хрен, укроп, чеснок, листья черной смородины и вишни, листья и кора дуба. Также можешь использовать смеси мяты, базилика, эстрагона.
- Старайся быть в хорошем настроении при засолке! Тогда и работа тебе будет в радость, и все получится самым лучшим образом!
Рецепт консервированных огурцов
Ингредиенты:
- огурцы,
- хрен, укроп,
- листья винограда, вишни или смородины,
- чеснок - три зубчика,
- уксус 9% - 1 столовая ложка,
- семена горчицы - половина чайной ложки.
- Ингредиенты для рассола (с расчетом на 1 литр):
- вода - 1 ложка,
- соль - 1 столовая ложка,
- сахар - 2 столовая ложка,
- черный перец в горошке - 10 штук,
- лавровый лист - 2 штук.
Приготовление:
- Выбери небольшие молодые огурчики. Главное, чтобы они были упругими.
- Тщательно помой банки и крышки, простерилизуй кипятком.
- Залей огурцы холодной водой и вымой. Воду нужно сменить несколько раз.
- Чистые огурцы сложи в емкость и дай воде стечь.
- Помой и просуши зелень. Хруста огурцам добавят укроп, листья винограда или вишни.
- Выложи на дно стерильных банок зелень, чеснок. Можно положить кусочек горького перца или половинку красного салатного перца, они придадут консервации интересный вкус.
- Плотно уложи огурцы в банки до уровня “плечиков”.
- Налей в банки по неполной ложке 9% уксуса.
- Переходи ко второму этапу - рассолу. Положи по столовой ложке соли на каждый литр маринада. Добавь по две столовые ложки сахара.
- Положи перец, лавровый лист и зерна горчицы.
- Доведи маринад до кипения и повари пять минут.
- В банки с зеленью, специями, уксусом и огурцами залей кипящий рассол. Обрати внимание - он должен полностью покрывать огурцы.
- Накрой банки крышками и поставь в большую кастрюлю с кипящей водой. Стерилизуй около 20 минут.
- Тщательно закрученные банки поставь крышками вниз и остуди.