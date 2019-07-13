Как сделать огурцы хрустящими: топ-7 секретов

Лето - время не только каникул, отпусков и средств для загара, но и заготовок на зиму. А что, как не хруст огурчиков, может порадовать в любое время года, и в ождь, и в слякоть, и в жару? Консервация огурцов - дело тонкое и серьезное. Ведь нужно сделать так, чтобы они хрустели, пишет Tochka.net. Рассказываем, как сделать огурцы хрустящими.