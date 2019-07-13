Сб, 13.07.2019

Как сделать огурцы хрустящими: топ-7 секретов

Консервированные огурцы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Evgeniy Kleymenov / PantherMedia / Evgeniy Kleymenov

Лето - время не только каникул, отпусков и средств для загара, но и заготовок на зиму. А что, как не хруст огурчиков, может порадовать в любое время года, и в ождь, и в слякоть, и в жару? Консервация огурцов - дело тонкое и серьезное. Ведь нужно сделать так, чтобы они хрустели, пишет Tochka.net. Рассказываем, как сделать огурцы хрустящими.

Как сделать огурцы хрустящими?

Мы собрали для тебя несколько секретов, которые точно помогут добиться необходимого и такого приятного хруста соленых огурчиков. Делимся своим ТОП-7 секретов с тобой:

  1. Открой банку с огурцами, добавь в рассол несколько измельченных зубчиков чеснока и поставь в холодильник на пару часов.
  2. Выбирай для засолки каменную соль. Именно она придает огурцам яркий и насыщенный вкус. Кстати, каменная соль тебя застрахует от неожиданного взрыва банки.
  3. Перед засолкой замочи банки в содовом растворе, а после – тщательно вымой теплой водой с мыльным раствором.
  4. Используй для засолки родниковую или отфильтрованную воду. Колодезная вода тоже подойдет для этого дела.
  5. Используй только огурцы засолочных сортов. Что салатные огурцы и сорта для консервации не зря так называются.
  6. Тщательно занимайся подбором специй и зелени. Неповторимый аромат огурцам дают хрен, укроп, чеснок, листья черной смородины и вишни, листья и кора дуба. Также можешь использовать смеси мяты, базилика, эстрагона.
  7. Старайся быть в хорошем настроении при засолке! Тогда и работа тебе будет в радость, и все получится самым лучшим образом!

Рецепт консервированных огурцов

Ингредиенты:

  • огурцы,
  • хрен, укроп,
  • листья винограда, вишни или смородины,
  • чеснок - три зубчика,
  • уксус 9% - 1 столовая ложка,
  • семена горчицы - половина чайной ложки.
  • Ингредиенты для рассола (с расчетом на 1 литр):
  • вода - 1 ложка,
  • соль - 1 столовая ложка,
  • сахар - 2 столовая ложка,
  • черный перец в горошке - 10 штук,
  • лавровый лист - 2 штук.

Приготовление:

  1. Выбери небольшие молодые огурчики. Главное, чтобы они были упругими.
  2. Тщательно помой банки и крышки, простерилизуй кипятком.
  3. Залей огурцы холодной водой и вымой. Воду нужно сменить несколько раз.
  4. Чистые огурцы сложи в емкость и дай воде стечь.
  5. Помой и просуши зелень. Хруста огурцам добавят укроп, листья винограда или вишни.
  6. Выложи на дно стерильных банок зелень, чеснок. Можно положить кусочек горького перца или половинку красного салатного перца, они придадут консервации интересный вкус.
  7. Плотно уложи огурцы в банки до уровня “плечиков”.
  8. Налей в банки по неполной ложке 9% уксуса.
  9. Переходи ко второму этапу - рассолу. Положи по столовой ложке соли на каждый литр маринада. Добавь по две столовые ложки сахара.
  10. Положи перец, лавровый лист и зерна горчицы.
  11. Доведи маринад до кипения и повари пять минут.
  12. В банки с зеленью, специями, уксусом и огурцами залей кипящий рассол. Обрати внимание - он должен полностью покрывать огурцы.
  13. Накрой банки крышками и поставь в большую кастрюлю с кипящей водой. Стерилизуй около 20 минут.
  14. Тщательно закрученные банки поставь крышками вниз и остуди.

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