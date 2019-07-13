Женщина из высшего общества: в каком купальнике больше шансов подцепить богатого жениха

Лучше всего в таких вопросах полагаться на опыт женщин, которым подобное удалось. Анна Бей – одна из них. Будучи девушкой из очень скромной семьи, она сумела стать частью мира богатых и знаменитых. С 2012-го года она ведет успешный блог для всех, кто хотел бы присоединиться к высшему свету. Одного везения для этого мало. Анна учит женщин тому, как преобразовывать себя и становиться по-настоящему элегантными, такими, к которым богатые мужчины испытывают настоящий интерес, а не рассматривать как мимолетное увлечение.

Сегодня попасть в место класса luxury, где предпочитают проводить время завидные женихи, не так сложно, как уметь красиво подать себя. С приходом тепла они ожидаемо переместились в пляжные клубы, так почему не поискать своего принца там? Как это сделать с помощью купальника, как раз Анна и рассказала.

Поскольку жарко и многие хотят загореть, посетители таких клубов обычно выглядят очень похожими друг на друга. Тем не менее некоторые наши привычки в пляжной моде могут заставить женщину выглядеть «дешевкой». Как же одеваться, чтобы этого избежать?

1. Купальники

Женщинам с пышной грудью стоит избегать моделей с треугольными чашечками и без поддержки. Монокини выглядит элегантнее, чем бикини, но если есть возможность подобрать модель последнего исходя из параметров фигуры и с правильным верхом, то сделать это стоит. Словом, купальник должен сидеть как влитой.

2. Пляжная одежда

Привычные большинству туники Анна посчитала слишком уж обыденными и скучными. Альтернатива – элегантные пляжные платья.

Футболки и шорты из простых тканей приятны и практичны, но в luxury клубах они смотрятся дешево.

3. Аксессуары

Никаких бейсболок – только качественные и подходящие к типу лица элегантные шляпки.

Анна рекомендовала также отказаться от вьетнамок и шлепанцев: они не придают образу элегантность. Существует масса удобных и очаровательных аккуратных моделей, которые подходят для похода на пляж. Сумка должна быть качественной и не из обычного текстиля.

Наконец, лето – хорошая пора для экспериментов. Анна также рассказывала о том, что каждой стремящейся быть элегантной женщине стоило бы иметь в своем гардеробе.

Красивые и не вызывающие вещи в красной гамме – мужчинам нравится этот цвет. Сшитые на заказ и идеально подходящие к типу фигуры брюки. Правильные модели «верха» – топы и рубашки должны обладать интересным кроем и быть откровенными в меру. Слегка открытая линия плеч – уверенное «да», чрезмерно глубокое декольте – однозначное «нет». Платья кокетливого кроя из летящей, струящейся, подчеркивающей достоинства фигуры ткани могут быть любой длины, но главное – ни намека на вульгарность. Юбки-карандаши, даже если они практически мини, создают элегантный силуэт и при этом не выглядят чересчур откровенно.