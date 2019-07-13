Женщина из высшего общества: в каком купальнике больше шансов подцепить богатого жениха

Многие женщины мечтают о том, чтобы жить беззаботной и обеспеченной жизнью. И если одни работают, не покладая рук, другие предпочитают пойти по не менее сложному пути: искать богатого мужчину. А это не так и просто: нужно уметь не только заинтересовать его внешне, но и поддерживать настоящую искру, пишет Fabiosa.ru.
Лучше всего в таких вопросах полагаться на опыт женщин, которым подобное удалось. Анна Бей – одна из них. Будучи девушкой из очень скромной семьи, она сумела стать частью мира богатых и знаменитых. С 2012-го года она ведет успешный блог для всех, кто хотел бы присоединиться к высшему свету. Одного везения для этого мало. Анна учит женщин тому, как преобразовывать себя и становиться по-настоящему элегантными, такими, к которым богатые мужчины испытывают настоящий интерес, а не рассматривать как мимолетное увлечение.
Сегодня попасть в место класса luxury, где предпочитают проводить время завидные женихи, не так сложно, как уметь красиво подать себя. С приходом тепла они ожидаемо переместились в пляжные клубы, так почему не поискать своего принца там? Как это сделать с помощью купальника, как раз Анна и рассказала.
Поскольку жарко и многие хотят загореть, посетители таких клубов обычно выглядят очень похожими друг на друга. Тем не менее некоторые наши привычки в пляжной моде могут заставить женщину выглядеть «дешевкой». Как же одеваться, чтобы этого избежать?
1. Купальники
Женщинам с пышной грудью стоит избегать моделей с треугольными чашечками и без поддержки. Монокини выглядит элегантнее, чем бикини, но если есть возможность подобрать модель последнего исходя из параметров фигуры и с правильным верхом, то сделать это стоит. Словом, купальник должен сидеть как влитой.
2. Пляжная одежда
Привычные большинству туники Анна посчитала слишком уж обыденными и скучными. Альтернатива – элегантные пляжные платья.
Футболки и шорты из простых тканей приятны и практичны, но в luxury клубах они смотрятся дешево.
3. Аксессуары
Никаких бейсболок – только качественные и подходящие к типу лица элегантные шляпки.
Анна рекомендовала также отказаться от вьетнамок и шлепанцев: они не придают образу элегантность. Существует масса удобных и очаровательных аккуратных моделей, которые подходят для похода на пляж. Сумка должна быть качественной и не из обычного текстиля.
Наконец, лето – хорошая пора для экспериментов. Анна также рассказывала о том, что каждой стремящейся быть элегантной женщине стоило бы иметь в своем гардеробе.
- Красивые и не вызывающие вещи в красной гамме – мужчинам нравится этот цвет.
- Сшитые на заказ и идеально подходящие к типу фигуры брюки.
- Правильные модели «верха» – топы и рубашки должны обладать интересным кроем и быть откровенными в меру. Слегка открытая линия плеч – уверенное «да», чрезмерно глубокое декольте – однозначное «нет».
- Платья кокетливого кроя из летящей, струящейся, подчеркивающей достоинства фигуры ткани могут быть любой длины, но главное – ни намека на вульгарность.
- Юбки-карандаши, даже если они практически мини, создают элегантный силуэт и при этом не выглядят чересчур откровенно.
В свое время Анна и сама менялась. Девушка похудела, инвестировала в свое образование и внешность, научилась вести себя в высшем свете и мыслить, как принадлежащие к нему люди. Почему к ней стоит прислушаться? Потому что она – часть этого мира и любимая женщина богатого мужчины, добившаяся этого сама, научившись быть элегантной, интересной и при этом не доступной.