Новый тренд селфи кесаревых сечений опасен для женщин

В некоторых западных странах набирает моду тренд селфи кесаревых сечения, то есть публикация фотографий шрамов, которые появились на теле женщины после проведения этой операции. Наиболее ценными считаются снимки, сделанные максимально быстро после проведения кесарева сечения, из-за чего молодые мамы стремятся поскорее снять бинты и похвастаться шрамами в социальных сетях. Однако врачи предупреждают, что поспешность в этом вопросе крайне опасна. Бинты и разного рода повязки защищают заживающую рану от проникновения опасных бактерий, способных спровоцировать заражение крови или сепсис. А эта болезнь угрожает жизни женщины.

Эксперты отмечают, что в социальных сетях с помощью подобных фотографий женщины не только хвастаются операциями, но и делятся опытом. Довольно часто после снимка кесарева сечения появляется и фотография ребёнка. Сегодня до четверти всех деторождений в Великобритании выполняется посредством кесарева сечения ежегодно, что составляет свыше 150 000. Частично это объясняется медицинской необходимостью, но в большинстве случаев женщины просто выбирают данную процедуру, так как не хотят испытывать боли.