Эксперты определили оптимальную частоту стирки нижнего белья

Говоря о трусах, специалисты отметили, что для них оптимален ежедневный режим стирки из-за постоянного контакта с областью паха, где скапливаются стафилококковые бактерии.

«Сами по себе живущие в организме бактерии безвредны, однако из-за повреждений кожи они способны провоцировать развитие стафилококковой инфекции, при которой кожа может покрыться фурункулами», - сказала в связи с этим микробиолог из Университета Де Монтфорт доктор Кэти Лэйард.

Также Лэйард высказалась о температуре воды, необходимой для стирки нижнего белья. Она заявили, что для стирки трусов достаточно воды температурой 40 градусов, однако следует помнить: существуют микроорганизмы, которые способны выживать при 40-градусной стирке.

«Если вы работаете в больнице, детском саду или ветеринарной клинике, где ухаживаете за больными людьми, детьми или животными, я бы порекомендовала стирать одежду при температуре 60 градусов», - пояснила биолог.

Помимо этого, специалист посоветовала женщинам ежедневно менять бюстгальтер. В подмышечных впадинах из-за концентрации пота также может размножаться золотистый стафилококк, пояснила эксперт.