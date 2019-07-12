Вот так открытие! Назван день недели, в который женщины выглядят хуже

Ученые добавляют, что около 46% женщин в стране на выходных употребляют алкогольные напитки. 37% признались, что объемы спиртного, выпиваемого ими во время отдыха, достигают таких значений, что в понедельник они с трудом выходят на работу. После бурных выходных и активного начала недели организм переживает настоящий стресс, потому к среде последствия дают о себе знать.