Вот так открытие! Назван день недели, в который женщины выглядят хуже

По мнению исследователей из Великобритании, хуже всего женщины выглядят в среду вечером. Именно в этот день уровень жизненной энергии снижается почти до нуля, что отражается и на внешнем виде красавиц, пишет Tv.ua.
Ученые добавляют, что около 46% женщин в стране на выходных употребляют алкогольные напитки. 37% признались, что объемы спиртного, выпиваемого ими во время отдыха, достигают таких значений, что в понедельник они с трудом выходят на работу. После бурных выходных и активного начала недели организм переживает настоящий стресс, потому к среде последствия дают о себе знать.
И хотя результаты исследований не совсем релевантные для других стран, ученые в целом отмечают, что к концу рабочей недели тонус все равно снижается.