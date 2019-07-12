Кристина Асмус рассказала, как ей изуродовали лицо и занесли под кожу клещей

Актриса Кристина Асмус во время съёмок стала жертвой визажиста. Как сообщает портал Life.ru, около десяти лет назад гримёр, нанося макияж, использовал кисти, которыми красил других артистов.
В конечном итоге Асмус заразилась сразу несколькими видами подкожных клещей, которые впоследствии вызвали серьёзные воспаления.
«На лице был полный треш», — призналась она.
По словам Асмус, из-за заболевания она не смогла сниматься, а все недостатки на лице не получалось замазать. Она призналась, что ей удалось вылечиться благодаря дешёвому антисептику. После этой ситуации актриса стала внимательно относиться к своей коже, пользоваться минеральной косметикой, а тональный крем наносить только во время съёмок.