Кристина Асмус рассказала, как ей изуродовали лицо и занесли под кожу клещей

По словам Асмус, из-за заболевания она не смогла сниматься, а все недостатки на лице не получалось замазать. Она призналась, что ей удалось вылечиться благодаря дешёвому антисептику. После этой ситуации актриса стала внимательно относиться к своей коже, пользоваться минеральной косметикой, а тональный крем наносить только во время съёмок.