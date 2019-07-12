Обнародованы секреты воспитания детей Анджелины Джоли

Экс-няня знаменитой семьи открыла сокровенные тайны, пишет Dni.ru. По ее словам, в доме царит полный хаос. Дети не приспособлены соблюдать режим и какие-либо нормы этикета.

Она рассказала, что наследники могут проснуться посреди ночи и прибежать к родителям в постель:

«Но удивляться тут нечему, ведь актеры сами ведут довольно беспорядочный образ жизни. Они среди ночи могут проснуться, разбудить детей и пойти смотреть фильмы и есть мороженное...»

По словам инсайдера, дети часто конфликтуют между собой. Они дерутся и устраивают показательные скандалы в борьбе за внимание родителей.

Джоли к воспитанию относится с легкостью. Она дает наследникам полную свободу выбора и действий. Например, дочь Шайло с раннего возраста считает себя мальчиком и просит называть ее Джоном. А у сына Мэддокса проблемы со спиртным.

«Когда Мэддоксу было 15, он уже пил вино. Один раз я его застала с бокалом алкоголя в машине отца, а когда сказала об этом Анджелине, реакции не последовало», – отметила бывшая няня.