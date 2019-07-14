Шашлык в баклажане: необычный вариант приготовления любимого летнего блюда

Не отчаиваться и приготовить любимое летнее блюдо в домашних условиях. И вовсе не обязательно ездить в лес и разжигать костер, пишет Joinfo.ua. Предлагаем вам необычный способ приготовления шашлыка в баклажане просто в духовке.

Ингредиенты:

1 кг баранины;

150 мл подсолнечного масла;

черный молотый перец по вкусу;

1,8 кг баклажанов;

соль по вкусу.

Приготовление:

1. Сначала надо нарезать мясо на кусочки (40-50 грамм), поперчите и оставьте мариноваться. Тем временем займитесь баклажанами. Сделайте глубокий надрез вдоль каждого овоща и посыпьте солью внутри. Их также оставьте на несколько минут, чтобы выделился сок (его надо слить).

2. После этого начините баклажаны мясом и приправьте по вкусу. Затем надо нанизать на длинные деревянные шпажки таким образом, чтобы проткнуть и баклажан, и ломтики мяса.

3. Прежде чем отправить баклажаны в духовку, смажьте их подсолнечным маслом. Баклажаны расставьте на решетке (поместите ее на среднее отделение). Под решеткой поместите противень и насыпьте на него специй, например, орегано. Это придаст шашлыку аромат.

4. Готовятся баклажаны с мясом 20 минут при температуре 190 градусов. Потом надо вынуть решетку, смазать баклажаны маслом еще раз и допечь их еще 40 минут. Также этот рецепт подходит для приготовления на природе на мангале.