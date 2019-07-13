О чем сегодня говорят девочки?: в Таллинне прошел модный ​«Девичник» стилиста Ольги Быковой

Это мерприятие, наполненное женственностью и элегантностью, дает возможность местным женщинам окунуться с головой в сферу индустрии красоты и выйти оттуда с багажом новых знаний и с ответми на многочисленные вопросы, касающиеся моды, стиля и красоты.

Ольга Быкова провела мастер-класс по стилистике, познакомив красавиц с так называемой «гардеробной капсулой».

Одни из лучших мастеров Эстонии провели мастер-классы и презентации для гостей.

Репортеру портала Krasotka.ee удалось пообщаться с бесподобной Ольгой Быковой, которая подробнее поведала о том, что происходило на «Девичнике» в этот раз.