О чем сегодня говорят девочки?: в Таллинне прошел модный «Девичник» стилиста Ольги Быковой
12 июля в Таллинне прошло уже второе в своем роде мероприятие для эстонских женщин под названием «Девичник: Bon Voyage», организатором которого является известный эстонский стилист Ольга Быкова.
Это мерприятие, наполненное женственностью и элегантностью, дает возможность местным женщинам окунуться с головой в сферу индустрии красоты и выйти оттуда с багажом новых знаний и с ответми на многочисленные вопросы, касающиеся моды, стиля и красоты.
Ольга Быкова провела мастер-класс по стилистике, познакомив красавиц с так называемой «гардеробной капсулой».
Одни из лучших мастеров Эстонии провели мастер-классы и презентации для гостей.
Репортеру портала Krasotka.ee удалось пообщаться с бесподобной Ольгой Быковой, которая подробнее поведала о том, что происходило на «Девичнике» в этот раз.
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