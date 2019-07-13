Сб, 13.07.2019
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  • О чем сегодня говорят девочки?: в Таллинне прошел модный ​«Девичник» стилиста Ольги Быковой

О чем сегодня говорят девочки?: в Таллинне прошел модный ​«Девичник» стилиста Ольги Быковой
Красочная галерея и эксклюзивное видео!

12 июля в Таллинне прошло уже второе в своем роде мероприятие для эстонских женщин под названием «Девичник: Bon Voyage», организатором которого является известный эстонский стилист Ольга Быкова.

Это мерприятие, наполненное женственностью и элегантностью, дает возможность местным женщинам окунуться с головой в сферу индустрии красоты и выйти оттуда с багажом новых знаний и с ответми на многочисленные вопросы, касающиеся моды, стиля и красоты.

Ольга Быкова провела мастер-класс по стилистике, познакомив красавиц с так называемой «гардеробной капсулой».

Одни из лучших мастеров Эстонии провели мастер-классы и презентации для гостей.

Репортеру портала Krasotka.ee удалось пообщаться с бесподобной Ольгой Быковой, которая подробнее поведала о том, что происходило на «Девичнике» в этот раз.

Подробности смотри в видео!

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