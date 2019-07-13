Оригинальная каша из нежареной гречки с манго и базиликом – такого вы еще не пробовали!

Употреблять эту кашу можно в любом виде, но самой полезной считается зеленая гречка – сырая крупа, не обработанная термически. Именно в такой гречке сохраняется максимум полезных веществ.

В составе такой каши – много клетчатки, которая ускоряет обменные процессы в организме. Кроме того, клетчатка помогает очистить кишечник, что тоже положительно влияет на метаболизм.

В зеленой гречке много белка, который усваивается довольно долго. А это значит, что, перекусив такой кашей, вы нескоро испытаете чувство голода. В крупе содержатся микроэлементы, которые придают коже эластичность.

У зеленой гречки специфический вкус, поэтому ее запросто можно есть без соли, которая, как известно, задерживает воду в организме.

Предлагаем вам оригинальный рецепт каши из зеленой гречки - такое блюдо подают в лучших кафе и ресторанах Нидерландов!

Зеленую гречку нет смысла варить традиционно (то есть длительно), ведь при этом мы убиваем в ней “жизнь” и сводим на нет все её преимущества. Такую гречку лучше готовить другим, более щадящим способом.

Для приготовления каши вам понадобится:

зеленая гречка - 150 гр;

кокосовая вода - 100 гр;

банан - 1 шт;

мед - 10 гр;

сок из 1/2 лимона;

корица - 1/2 ч.л.;

щепотка мускатного ореха.

Для приготовления соуса возьмите:

1 манго + несколько листиков базилика (мы не нашли тайский, поэтому взяли обычный базилик) или 2-3 киви + несколько листиков базилика и мед.

Приготовление:

Зеленую гречку замочите на ночь с соком одного лимона; Утром гречку взбейте в блендере вместе с кокосовой водой, бананом, медом, лимонным соком, корицей и мускатным орехом до пастообразного состояния; Полученную массу разлейте по тарелкам или стеклянным баночкам; Для 1-го варианта соуса манго очистите от кожуры и нарежьте. Забросьте в блендер манго, базилик и мед. Взбейте все до образования однородной массы; Для 2-го варианта соуса киви очистите от кожуры и нарежьте. Забросьте в блендер киви, базилик и мед. Взбейте все до образования однородной массы; Полученную массу разлейте на уже готовую кашу. Поставьте баночки на ночь в холодильник; Украсить кашу можно орехами пекан, гранатом, семенами чиа (или то, что вы сами нафантазируете);