Оригинальная каша из нежареной гречки с манго и базиликом – такого вы еще не пробовали!
Гречка – крупа чрезвычайно полезная: в ее составе – разнообразные витамины, микроэлементы, 18 аминокислот и много железа. Она помогает укрепить иммунитет и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.
Употреблять эту кашу можно в любом виде, но самой полезной считается зеленая гречка – сырая крупа, не обработанная термически. Именно в такой гречке сохраняется максимум полезных веществ.
В составе такой каши – много клетчатки, которая ускоряет обменные процессы в организме. Кроме того, клетчатка помогает очистить кишечник, что тоже положительно влияет на метаболизм.
В зеленой гречке много белка, который усваивается довольно долго. А это значит, что, перекусив такой кашей, вы нескоро испытаете чувство голода. В крупе содержатся микроэлементы, которые придают коже эластичность.
У зеленой гречки специфический вкус, поэтому ее запросто можно есть без соли, которая, как известно, задерживает воду в организме.
Предлагаем вам оригинальный рецепт каши из зеленой гречки - такое блюдо подают в лучших кафе и ресторанах Нидерландов!
Зеленую гречку нет смысла варить традиционно (то есть длительно), ведь при этом мы убиваем в ней “жизнь” и сводим на нет все её преимущества. Такую гречку лучше готовить другим, более щадящим способом.
Для приготовления каши вам понадобится:
- зеленая гречка - 150 гр;
- кокосовая вода - 100 гр;
- банан - 1 шт;
- мед - 10 гр;
- сок из 1/2 лимона;
- корица - 1/2 ч.л.;
- щепотка мускатного ореха.
Для приготовления соуса возьмите:
1 манго + несколько листиков базилика (мы не нашли тайский, поэтому взяли обычный базилик) или 2-3 киви + несколько листиков базилика и мед.
Приготовление:
- Зеленую гречку замочите на ночь с соком одного лимона;
- Утром гречку взбейте в блендере вместе с кокосовой водой, бананом, медом, лимонным соком, корицей и мускатным орехом до пастообразного состояния;
- Полученную массу разлейте по тарелкам или стеклянным баночкам;
- Для 1-го варианта соуса манго очистите от кожуры и нарежьте. Забросьте в блендер манго, базилик и мед. Взбейте все до образования однородной массы;
- Для 2-го варианта соуса киви очистите от кожуры и нарежьте. Забросьте в блендер киви, базилик и мед. Взбейте все до образования однородной массы;
- Полученную массу разлейте на уже готовую кашу. Поставьте баночки на ночь в холодильник;
- Украсить кашу можно орехами пекан, гранатом, семенами чиа (или то, что вы сами нафантазируете);
Вы уже пробовали зеленую гречку? Если нет - обязательно попробуйте!