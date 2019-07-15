Полина Гагарина рассказала, что думает о филлерах и ботоксе

Возраст многими женщинами воспринимается как нечто страшное. Первые «гусиные лапки» в 25, носогубные складки, мимические морщинки вгоняют в ужас. А гиалуроновая кислота, биополимеры и ботокс видятся как панацея от старения. Полина Гагарина призывает женщин адекватно относиться к проявлениям возраста и не портить свое лицо и тело хирургическими вмешательствами, пишет Wday.ru.
После путешествия во Францию Гагарина по-новому взглянула на женскую красоту и поделилась своими мыслями в Instagram.
«Именно в этой поездке я сильно ощутила разницу в отношении к возрасту у нас и в Европе и поняла, что между нами пропасть. Мне стало немного завидно. А если честно, сильно завидно. У нас женщины после 35 лет начинают панически бороться за ускользающую молодость, прибегая к инъекциям и другим более радикальным процедурам и меняясь при этом до неузнаваемости», — сетует Гагарина.
Полина также отмечает, что во Франции, в отличие от России, в 35 лет женщины только-только входят в возраст расцвета, в 40-45 рожают детей, продолжают работать и живут полноценной молодой жизнью. При этом они не злоупотребляют пластической хирургией и инъекциями.
«Не вдохновляйтесь сомнительными стандартами, которые нам диктуют мужчины, меняющие жен как перчатки на более юных особ», — заключает певица.
Максим Галкин пост Гагариной оценил и тут же предложил преподать мастер-класс по принятию возраста.