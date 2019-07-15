Полина Гагарина рассказала, что думает о филлерах и ботоксе

«Именно в этой поездке я сильно ощутила разницу в отношении к возрасту у нас и в Европе и поняла, что между нами пропасть. Мне стало немного завидно. А если честно, сильно завидно. У нас женщины после 35 лет начинают панически бороться за ускользающую молодость, прибегая к инъекциям и другим более радикальным процедурам и меняясь при этом до неузнаваемости», — сетует Гагарина.