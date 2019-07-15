Под какими знаками Зодиака чаще всего рождаются злые женщины

Знаки Зодиака, под которыми чаще всего рождаются злые женщины

Овен

Девушки знака Зодиака Овен чаще всего рождаются с некой изюминкой в характере. Девушки и женщины знака Овен очень часто кажутся активными, впечатлительными, эмоциональными и добрыми личностями. Однако на самом деле звезды одарили их несколько скверным характером, что очень хорошо проявляется во время спора и ссоры с другими людьми.

Девушки Овны способны постоять за себя и показать противнику, чего они стоят на самом деле. Овнов скорее можно назвать прямолинейными, чем злыми. Астрологи уверены, что девушки зодиакального знака Овен не всегда способны бороться со стрессом, вследствие чего возникает неконтролируемая агрессия.

Стрелец

От Стрельцов многие совсем не ожидают злобы, однако в их характере она все же присутствует. Женщины Стрельцы способны подкупить любого своей очаровательностью, а также непревзойденным обаянием. Однако такие милые дамы могут всерьез оказаться теми еще злобными холериками. Естественно, что это не относится к каждой девушке, рожденной под знаком Стрелец.

На самом деле такая стервозность чаще всего проявляется не в повседневной жизни, что очень радует. Девушки Стрельцы способны обидеть только того человека, который будет стоять у них на пути, но близким они вреда никогда не причинят.

Скорпион

Девушек знака Зодиака Скорпион можно охарактеризовать двумя словами: властная и жесткая. Однако такие черты характера у Скорпионов исчезают в порывах страсти, или же когда те испытывают самые теплые чувства. Однако если у девушек знака Скорпион присутствует властная черта, это совсем не означает, что они совсем не годятся как хорошие друзья, возлюбленные, или работники.

К счастью, Скорпионы совсем незлые, если узнать их побольше. Астрологи уверены, что злость, бушующая в характере Скорпионов, перестает во властность. Такая сильная черта характера способны оказать свою услугу на жизненном пути девушек Скорпионов. Добиваясь своих целей, будь то в семье или карьере, Скорпионы будут готовы убрать все, что будет мешать им на их пути.

Козерог

Женщина Козерог хоть и может стать прекрасным карьеристом, однако может делать очень много необдуманных поступков. Зачастую в характере Козерогов присутствует вредность, которая мешает им в общении с другими. Были зафиксированы случаи, когда некоторые Козероги наносили своим близким очень сильный моральный удар, задевали за живое других. Однако не стоит держать на Козерогов сильную обиду: порой эти девушки нуждаются в понимании и совсем не понимают, что делают.

Почему женщины, рожденные под определенными знаками Зодиака, становятся злыми

Астрология учит тому, что характер человека напрямую зависит от того, под каким созвездием зодиакального знака он был рожден. На самом же деле, это уже давно было подтверждено на практике. Так, например, некоторые люди становятся из-за положения конкретных звезд и планет, очень ранимыми и робкими личностями. Чаще всего это относится к таким созвездиям, как Рыбы и Рак. На характер человека также влияет и планета, которая становится покровителем знака Зодиака.