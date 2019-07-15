Назван самый лучший фрукт для похудения летом

Эти летние фрукты низкокалорийные и к тому же очень богаты клетчаткой, что делает их одними из лучших для сбрасывания веса. Исследование, проводившееся в США учеными из Университета Луизианы, показало: люди, которые периодически ели груши, на 35% реже сталкивались с бесконтрольным набором килограммов.

Очень полезным оказалось употребление груш в плане похудения для женщин. По данным американских исследователей, женщины, употреблявшие по две груши в день, избавились от 2,5-3,5 см в талии в течение двух месяцев.

Груши содержат такие микроэлементы, как клетчатка (одна средняя груша обеспечивает 24% суточной потребности в пищевых волокнах), калий, пектины разной типологии – данные вещества способствуют активации метаболических процессов и сжиганию калорий. Данный фрукт помогает человеку в течение долгого времени сохранять чувство насыщения. Диетологи считают, что употребление груш нормализует работу желудочно-кишечного тракта, а также печени и почек. Любители груш в целом склонны к здоровому питанию, они употребляют меньше продуктов, насыщенных сахаром и жирами.

Кроме того, рассказали медики, плоды груш следует употреблять для поддержания полноценной работы сердечной мышцы, поскольку они достаточно хорошо насыщают организм калием. Груши улучшают защиту организма от возникновения гипертонии, диабета и остеопороза.