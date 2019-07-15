Какая женская фигура считается идеальной в 2019 году

Идеальная фигура для мужчин

Женщины всегда хотят выглядеть красиво, для этого используют не только различные косметические средства, но и посещают ежедневно салоны красоты, спортзал, для них красивая, идеальная фигура — превыше всего. Модная фигура, каждый год меняется, нет однозначного понятия, так как и слегка полноватые привлекают сильный пол, также как сильно худощавые.

Красивая женская фигура с точки зрения мужчин, может быть разной, одни обожают большую грудь, другие смотрят на ноги, а есть, что отдают предпочтение лицу. В 2019 году, нет определённой моды на фигуру, так как сколько мужчин, столько и мнений. Красивая, идеальная фигура, должна для многих соответствовать определённым критериям.

Телосложение песочные часы

Многие мужчины выбирают для себя женщину, у которой фигура напоминают гитару. Даже вовремя показа мод, особое предпочтение отдают моделям с такой внешностью. Женщина должна иметь оптимальное соотношение талии и бедра с объемом, который не превышает 70%.

Сексуальные изгибы

Некоторые мужчины в этом году отдают предпочтение женщинам, у которых красивые бёдра, очень выпуклые, так же как и грудь. Обращают внимание на осиную талию.

Длинные ноги

Красивые ноги ещё с давних времён бросались в глаза, в этом сезоне мода на них никуда не ушла. Спортивное телосложение Много мужчин обращают внимание на то, чтобы девушка была не только с красивыми формами, но ещё и на ровную осанку, подтянут живот и отсутствие складок на разных участках тела.

Модная фигура в 2019 году

Женщины считают, что для мужчин важно, чтобы у их избранницы была шикарная и большая грудь.

Но мода на данные формы осталась в прошлом. Сейчас сильный пол предпочитает девушку с грудью до 3 размера. Психологи уверяют, что формы с большой грудью нравятся лишь подросткам и неуверенных в себе мужчинам.