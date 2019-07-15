Как правильно выбрать солнцезащитные очки

Прежде чем покупать очки, нужно обратить внимание на их уровень защиты, а также форму, которая выгодно подчеркнет лицо. Солнцезащитные очки могут быть сделаны с различных материалов. Это пластик и полимер. Линзы также радуют разнообразием. Здесь можно встретить разноцветное стекло, с коррекцией зрения и т.д. Уровень защиты от солнечного излучения бывает UVA и UVB. Уровень видимости — от светлого до темного.

Что касается формы лица, то здесь стоит обратить на форму оправы. Главное подобрать очки так, чтобы они выглядели пропорционально по отношению к лицу. Аксессуар должен исправлять различные недостатки. Например, сгладить острые углы лица или визуально его удлинить.

ФОТО: rsute.ru