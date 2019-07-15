Пн, 15.07.2019
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Как правильно выбрать солнцезащитные очки

Модные очки 2019 геометрической формы.

ФОТО: Instagram

Солнцезащитные очки уже давно стали неотъемлемой частью стиля человека. Они не только придают шарма, но, самое главное, защищают глаза от вредного ультрафиолетового света, поэтому к их выбору стоит относиться очень скрупулезно, пишет Rsute.ru.

Прежде чем покупать очки, нужно обратить внимание на их уровень защиты, а также форму, которая выгодно подчеркнет лицо. Солнцезащитные очки могут быть сделаны с различных материалов. Это пластик и полимер. Линзы также радуют разнообразием. Здесь можно встретить разноцветное стекло, с коррекцией зрения и т.д. Уровень защиты от солнечного излучения бывает UVA и UVB. Уровень видимости — от светлого до темного.

Что касается формы лица, то здесь стоит обратить на форму оправы. Главное подобрать очки так, чтобы они выглядели пропорционально по отношению к лицу. Аксессуар должен исправлять различные недостатки. Например, сгладить острые углы лица или визуально его удлинить.

ФОТО: rsute.ru

На овальном лице идеально смотрятся все формы очков, но, больше всего такому типу идет кошачья оправа. Такие очки придадут овальному лицу гармоничности и драматичности. Обладателям квадратного лица подойдут круглые очки. Классические авиаторы идеально будут смотреться на треугольном лице. Они помогут выровнять верхнюю и нижнюю часть. Вэйфаверы сделают круглое лицо более изящным и структурированным. Квадратная оправа идеально смотрится на лицах с мелкими чертами.

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