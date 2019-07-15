Как правильно выбрать солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки уже давно стали неотъемлемой частью стиля человека. Они не только придают шарма, но, самое главное, защищают глаза от вредного ультрафиолетового света, поэтому к их выбору стоит относиться очень скрупулезно, пишет Rsute.ru.
Прежде чем покупать очки, нужно обратить внимание на их уровень защиты, а также форму, которая выгодно подчеркнет лицо. Солнцезащитные очки могут быть сделаны с различных материалов. Это пластик и полимер. Линзы также радуют разнообразием. Здесь можно встретить разноцветное стекло, с коррекцией зрения и т.д. Уровень защиты от солнечного излучения бывает UVA и UVB. Уровень видимости — от светлого до темного.
Что касается формы лица, то здесь стоит обратить на форму оправы. Главное подобрать очки так, чтобы они выглядели пропорционально по отношению к лицу. Аксессуар должен исправлять различные недостатки. Например, сгладить острые углы лица или визуально его удлинить.
На овальном лице идеально смотрятся все формы очков, но, больше всего такому типу идет кошачья оправа. Такие очки придадут овальному лицу гармоничности и драматичности. Обладателям квадратного лица подойдут круглые очки. Классические авиаторы идеально будут смотреться на треугольном лице. Они помогут выровнять верхнюю и нижнюю часть. Вэйфаверы сделают круглое лицо более изящным и структурированным. Квадратная оправа идеально смотрится на лицах с мелкими чертами.