Одиннадцать стран, в которых живут самые красивые женщины в мире. Согласны?

В какой же стране больше всего красивых женщин? Это вечный вопрос.

В каждой стране есть красавицы, но некоторым как-то особенно повезло: количество прекрасных девушек в процентном соотношении у них просто зашкаливает, пишет Lifter.com.ua.

Career Addict составил рейтинг стран с самыми красивыми женщинами, который вам следует учесть, планируя следующий отпуск!

Кто же занял первое место?

11. Россия.

Ирина Шейк. ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Девушки из России отличаются яркими глазами, русыми волосами, светлой кожей и природным румянцем. Русские женщины уделяют большое внимание своей красоте, зная, что это очень мощное оружие. Многие успешные модели родом из России.

Самые яркие представительницы: Мария Шарапова, Анна Курникова, Алина Кабаева, Ирина Шейк.

10. Аргентина.

Бренда Асникар. ФОТО: http://top-antropos.com

Аргентина славится футболом, пейзажами и великолепной культурой и, естественно, красавицами. Эти девушки просто умопомрачительно хороши. Население Аргентины — это результат смешивания испанской крови с коренным населением Южной Америки, что не могло остаться без следа.

Самые яркие представительницы: Мария Инес Риверо, Джули Гонсало.

9. Колумбия.

София Вергара ФОТО: SCANPIX

Колумбия известна всему миру высококачественной пластической хирургией, что дало свои плоды. Конечно, нельзя говорить, что красота колумбиек — стопроцентный результат хирургического вмешательства! Колумбийки и сами по себе умопомрачительно красивы!

Самые яркие представительницы: Шакира, София Вергара, Сулай Энао.

8. Венесуэла.

Венесуэльские девушки довольно утончённые, высокие и худенькие, а экзотика в их внешности добавляет изюминки. Они — частые победительницы международных конкурсов красоты.

Самые яркие представительницы: Габи Эспино, Норелис Родригес.

7. Сербия.

Ана Иванович ФОТО: Instagram

Ангельская внешность сербских девушек завораживает. Сербки любят богатый макияж и стараются выглядеть настолько сексуально, насколько это возможно.

Самые яркие представительницы: Ана Иванович, Ивана Шпанович, Александра Вукович.

6. Бразилия.

Адриана Лима. ФОТО: SCANPIX

Бразильские девушки популярны во всём мире из-за своих феерических карнавалов. Бразильянки обладают аппетитными фигурами, смуглой кожей и красивыми волосами. Многие популярные модели родом из Бразилии.

Самые яркие представительницы: Адриана Лима, Жизель Бюндхен, Алессандра Амбросио, Таис Араужо.

5. Австралия.

Николь Кидман. ФОТО: SCANPIX

Во внешности австралийских девушек смешано несколько разных культур, из-за чего они имеют различные типажи лица и тона кожи. А ещё австралийки много времени уделяют своей внешности, независимы и обладают хорошим чувством юмора.

Самые яркие представительницы: Николь Кидман, Марго Робби, Миранда Керр.

4. Италия.

Моника Беллуччи ФОТО: PATRICK KOVARIK/AFP

Итальянские женщины обладают горячим темпераментом, знают толк в моде, стиле и макияже. Они одарены природной красотой, поэтому до преклонных лет выглядят молодо и свежо.

Самые яркие представительницы: Моника Беллуччи, Элизабетта Каналис, Рафаэлла Фико, Николь Минетти.

3. Индия.

Айшвария Рай. ФОТО: SCANPIX

Индия — это страна острых соусов и давних традиций. Но помимо всего прочего, в этой стране живут одни из самых красивых девушек мира. Их нежная кожа медового цвета, тёмные волосы и черные глаза завораживают!

Самые яркие представительницы: Айшвария Рай, Приянка Чопра, Шрея Гошал, Дипика Падуконе.

2. Швеция.

Светлые волосы, кристально голубые глаза — вот что значит красота по-шведски. Шведки известны не только своей прелестью, но и свободолюбием, а также умением жить!

Самые яркие представительницы: Карен Виктория Сильвстедт, Петра Силандер, Элин Нордегрен, Дани Карлссон.

1. Украина.

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Прекрасная страна и прекрасные женщины! Украинские модели признаны одними из самых красивых во всём мире, они часто становятся победительницами и финалистками международных конкурсов красоты. Их красоту довольно сложно передать словами — это лучше увидеть!