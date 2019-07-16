Маменькин сынок: стоит ли с ним связываться и чем это тебе обернется

Лучший совет: будь бдительна и ищи признаки маменькиного сынка еще во время свиданий, не доводя дело до брака. Вот три главных опознавательных знака.

1. Он часто звонит матери

На самом деле, созваниваться с мамой — хороший знак. Но если мужчина делает это по делу и без, по 15 раз на день — здесь, похоже, нездоровая зависимость от маминой юбки.

2. Мама фигурирует в вашем разговоре чаще, чем хотелось бы

Он сравнивает тебя с ней буквально во всех сферах и не стесняется подмечать, что в этом сравнении первенство все же принадлежит ей.

3. У него дома идеальный порядок

Если ты знаешь, что твой мужчина бывает рассеян и неаккуратен, но в его жилище все безупречно и без горничной, осторожнее. Возможно, он проводит свои будни под присмотром мамы. Тихонько загляни в его холодильник: если там есть контейнеры с готовой едой, более чем вероятно, что перед тобой маменькин сынок.

Как понять, что тебе не показалось

Если ты уже влюбилась, то сейчас ты, скорее всего, думаешь: «Ой, это все так мило, он заботится о маме, настоящий мужчина!» Осторожнее, ты ступила на скользкую дорожку и уже известно, куда тебя это заведет. Довольно скоро ты почувствуешь, что ваш союз не иначе как тройственный, причем твое мнение в этой тройке всегда будет на последнем месте. Затем окажется, что ты все делаешь не так, но при этом придется взвалить все ответственные дела на свои плечи.

Это тот случай, когда жалеешь о невозможности поговорить с его прошлыми подругами. Они бы уж точно сообщили тебе, рулит ли мама отношениями сына или нет.

А ты не думала, почему этот мужчина до сих пор не женат, по идее он мог бы жениться давно, но все еще холост. Не отрицаю, что для этого могут быть весомые причины: не повезло с одной, обманула другая, 7 лет встречался с третьей, а любовь прошла и так далее. Но зачастую все прозаичнее: ни одной женщине по сей день просто не удалось одолеть влияние мамаши.

Что ждет тебя, если ты останешься с ним

Я это рассказываю не за тем, чтобы напугать тебя, и совсем не хочу выставить будущую свекровь этаким демоном. Она может быть очень доброй, искренней, заботливой женщиной, но… уж очень навязчивой, любопытной и участвующей. Ты можешь возразить, что многие девушки выходят замуж за сыновей таких женщин и прекрасно себя чувствуют.

Да, но такой брак будет нелегким, ведь тебе придется один на один разобраться со свекровью, установить собственные правила и границы, которые будут постоянно испытываться на прочность.