Бьюти-советы, которые помогут вам стать дорогой девушкой

Сияющая кожа

Наверное, самый главный фактор, который отличает дорогую девушку, — качество и здоровье кожи. Она должна быть румяной и сияющей изнутри. Для этого нужно не только тщательно умывать лицо два раза в день, но еще и активно увлажнять ее. Несколько раз в неделю нужно использовать пилинг для очищения, который будет отшелушивать ороговевшие клетки кожи, а также регулярно делать маски.

Жирный блеск и высыпания на лице мгновенно ухудшают внешний вид. Именно поэтому в вашей сумочке должны быть матирующая пудра и матирующие салфетки. А вот если вы беспокоитесь из-за прыщей и акне, не стоит их скрывать за слоем тонального средства, это только ухудшит ситуацию. Лучше всего исключить из своего рациона жирную и жареную пищу, а также обратиться к дерматологу.

Идеальные брови

Забудьте о тонких ниточках и наконец-то отрастите брови (это можно сделать за пару месяцев, если вы не будете выщипывать волоски). Широкие и естественные брови на пике популярности вот уже несколько лет и в ближайшее время не собираются сдавать позиций. Сделайте на модную изогнутую форму, а ту, которая будет подходить именно вам.

Естественный макияж

Плотный слой тонального средства, жесткий контуринг или стробинг, а также смоки-айс — все это не является признаком «дорогой» девушки. Ухоженные женщины используют минимум косметики, что позволяет им выглядеть естественно, но при этом подчеркнуть все достоинства своей внешности.

Ухоженные губы

Обветренные и сухие — губы ухоженной женщины не должны быть такими. Именно поэтому возьмите за правило постоянно пользоваться увлажняющим бальзамом для губ, а также делайте скраб несколько раз в неделю, это позволит поддерживать нежную кожу в идеальном состоянии.

Хорошая прическа

Сеченые кончики портят внешний вид волос, а неокрашенные корни делают образ дешевым. Именно поэтому ходите к стилисту один раз в два месяца и подстригайте волосы. Если вы выбрали окрашивание в блонд, будьте готовы к тому, чтобы ходить к колористу раз в месяц. Интенсивно увлажняйте локоны и постоянно делайте маски для волос.

Свежий маникюр

Покрытие гель-лак — настоящее спасение для большинства девушек, ведь можно не беспокоиться о маникюре как минимум две недели. Вот только некоторые девушки оставляют покрытие далеко не на две недели, а на целый месяц. Из-за этого их ногти выглядят отросшими и перестают выглядеть ухоженно.

Подтянутое тело