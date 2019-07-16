Сколько мороженого можно есть без вреда для организма

Сколько можно есть в день мороженого

Перед тем как человеку решать, сколько ему в день или в неделю, в месяц употреблять мороженое, советуют узнать его состав, в который входит сахар, жиры, различные ароматизаторы. На упаковке всегда указан весь состав данного продукта, а также, время и месяц изготовления и срок годности, пишет Rsute.ru.

Если употреблять обезжиренное мороженое, стоит обязательно вспомнить, что в его состав входит сахар. В молочный продукт добавляют печенье, шоколад, орешки, джем и другие наполнители. Если человек на диете, ему стоит употреблять только обезжиренное мороженое, или то, в состав которого не входят ароматизаторы и различные красители, добавки. Чем меньше калорий, тем лучше, в день человеку, который следит за своей фигурой можно употреблять мороженого не больше 200 граммов.

Если есть склонность к полноте, тогда стоит уменьшить дозировку до 100-150 граммов. Для того, чтобы фигура была красивой, не увеличивалась в размерах, можно употреблять от одного до двух порций мороженого в день. Это позволит не только насытиться молочным лакомством, но и улучшить своё настроение данным холодным продуктом питания.

Кому нельзя есть мороженое, а кому можно

Мороженое имеет, в своем составе как плюсы, так и минусы.

Оно полезно для человеческого организма, если употреблять только качественный продукт, значит можно не переживать о его вреде. От мороженого лучше отказаться людям, у которых напруженная поджелудочная железа, также, стоит исключить данный мелочный продукт питания, если человек страдает на сахарный диабет, с нарушенной поджелудочной железой. Также, стоит забыть от употребления мороженого людям, которые склонные к полноте.

Особое внимание при выборе мороженого стоит обращать на цифры, которые пишут на нём, если ДСТУ 4733, значит в нём присутствует всё натуральное, когда молочный продукт вынести на улицу, он начинает тут-же таить. Чем больше различных добавок, тем цифры начинают увеличиваться, такое сладкое лакомство способно нанести вред организму.