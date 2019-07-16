Одиннадцать предметов в спальне, толкающих мужа на измену

1. На семейной кровати не должно быть двух матрасов. Глубокий разрыв между ними является энергетическим разрывом в ваших отношениях. Купите большой наматрасник и уберите этот испорченный пазл.

2. Мужчине предпочтительнее спать с левой стороны, тогда на подсознательном уровне он обеспечивает женщине большую безопасность во время сна. И со стороны сердца обеспечивает верность.

3. Никаких картин с обнаженной натурой над изголовьем. Повесьте картину с ирисами, этот цветок является символом верности.

4. Живые цветы в спальне. Кактусы на подоконнике являются символом застывания чувств. Вьющиеся цветы запутывают мужские мысли. Сухая икебана в спальне ведет к охлаждению в постели.

5. Зеркала. Ваше ложе не должно отражаться в зеркале. Можно сделать приятный декор поверхности, разбавив отражающее стекло рисунком.

6. Под кроватью ничего не должно лежать и всегда должно быть чисто. Даже завалявшийся носок или потерянный тапочек несет негативную энергетику для отношений.

7. Статуэтке с изображением женского лица не место на полке в спальне.

Парные изображения или фигурки приносят влюбленным счастье. Например, утки-мандаринки являются символом верности в браке

8. Если у вас новые отношения, фэншуй настойчиво рекомендует поменять в спальне все: постельное белье, шторы, картины, подушки. Нереально, конечно, в наших жизненных условиях. Но логично. Если не получается все выбросить, то хотя бы все постельные принадлежности нужно подержать на ярком солнечном свете. «Почистить» от прошлого.

9. В спальне не место компьютеру. Если же он необходим именно в этом месте, монитор не должен смотреть на вашу кровать.

10. Лучше не ставить телевизор, но куда современной семейной паре без него?! Если никто не соглашается расстаться с теледругом, то разместите его так, чтобы он хотя бы на полметра возвышался над уровнем кровати. А лучше – закрепите на стене.