Что делать, если не хочется завтракать: совет диетолога

Ответ диетолога прост: завтрак должен быть обязательным.

Фус объясняет, что когда мы утром просыпаемся, начинаем двигаться, уровень глюкозы в крови снижается. Чтобы пополнить ее запасы, организм начинает брать глюкозу из внутренних органов. В этот момент появляется усталость, сонливость и мысль о том, что спасти может только кофе. Да, это работает, но недолго - минут 40. Кофе натощак раздражает стенки желудка, что в дальнейшем может привести к гастриту. А также повышает аппетит, пишет Ivona.

В то время, когда организм ощущает приступ голода, мы можем находится в дороге или уже на работе. Соответственно нет времени для того, чтобы нормально поесть. И в ход начинают идти чай, кофе, конфеты. На обед, чаще всего, времени также не хватает. Чувство голода перебиваем бутербродами, печеньками. А к вечеру, уже дома, можно наесться до отвала. И выходит, что тот, кто не завтракает, вечером съедает больше, чем нужно, и к утру снова не хочет есть. Это замкнутый круг.

Завтрак нам просто необходим. Он дает нашему телу питательные вещества и витамины, которые поддерживают нормальный обмен веществ.