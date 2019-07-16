Как пить алкоголь, если худеешь

Начнем, пожалуй, с самого главного – все зависит от количества. Вспомним француженок, которые не заканчивают день без бокала вина, но и выглядят, скажем так, вполне неплохо.

Одна из причин того, что большинство диетологов категорически запрещает своим клиентам употребление алкоголя при похудении, состоит в том, что алкоголь содержит достаточно много калорий (в 1 гр. – 7 ккал). Еще большая проблема состоит в том, что эти калории пусты, то есть они не имеют никакой пищевой ценности в виде белков, жиров и углеводов. Таким образом вы просто выпиваете лишние калории, даже не осознавая этого. Сюда же добавим закуску (в большинстве случаев калорийную) и все – привет профицит, пишет Ivona. А как мы уже знаем, профицит калорий и является причиной того, что мы набираем лишний вес.

Вторая и достаточно распространенная причина - психологическая. Когда вы пьете алкоголь, вы автоматически забываете о том, что находитесь на диете, да и калории, скажем честно, перестаете считать. Кроме того, алкоголь повышает аппетит и тягу к соленой и жирной пище.

Существует еще ряд физиологических причин, из-за которых алкоголь в принципе не считается чем-то здоровым и полезным для нашего организма. Сюда относится и то, что алкоголь мешает синтезу белка в организме и препятствует восстановлению мышечной ткани (поэтому исключаем в день тренировок и желательно после), снижает уровень тестостерона, вымывает витамины и минералы.

«А как же польза красного вина?» - спросите вы. Действительно, ходят целые легенды, (особенно у жителей стран, где вино – национальный напиток), что ресвератрол в составе красного вина – прекрасный антиоксидант, который и оздоровит, и молодость продлит. К сожалению, достоверных научных доказательств таких волшебных свойств нет, и антиоксидантная активность ресвератрола из вина практически не отличается от других антиоксидантов. К тому же нет разницы между сортом и цветом вина по количеству содержания в нем ресвератрола.

Но не спешите выкидывать бутылку дорогого вина, припасенного на случай внезапной встречи старых подруг. Существует несколько простых правил, которые помогут вместить бокал алкоголя в ваш рацион худеющего человека.

Что пить?

От того, что вы выбираете в качестве напитка, зависит число калорий, которые вы получите в итоге. Лучше всего отдать предпочтение «чистым» напиткам, а не коктейлям, в которые помимо сиропов добавляют сахар. Самыми низкокалорийными алкогольными напитками, считаются те, чье происхождение исключало сахарные и сладкие фрукты (например, водка, бренди, текила, виски, джин). Если же вы выбираете вино, то отдайте предпочтение сухому сорту и убедитесь, что производитель не подслащивал напиток добавленным сахаром.

А вы разбавляете?