Вт, 16.07.2019
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В моду вошел щиток, позволяющий ходить в душ с макияжем

Душ. Иллюстративное фото.

ФОТО: Corbis/Scanpix

Создательницей полезного щитка Showrshield стала американка Шеридан, которая сама не раз сталкивалась с подобной проблемой — раньше она использовала собственные руки, чтобы спасти макияж от воды. А ведь нанесение косметики — процесс долгий и затратный (если говорить о стоимости косметики), пишет Lady.mail.ru.

Щиток для душа, спасающий макияж от воды.

ФОТО: lady.mail.ru

«Когда я изобрела эту вещь, она стала частью моей рутины всякий раз, когда я торопилась. Я поняла, что щиток будет полезен и для остальных, ведь он позволяет сэкономить время», — пишет девушка на сайте. Там же его можно и заказать, заплатив 15 долларов.  

Новинка представлена в черном и розовом оттенках и может быть использована не только красотками, не желающими смывать макияж. Шеридан рекомендует его и для тех, кто нарастил ресницы, сделал микроблейдинг, косметическую процедуру или пластику (некоторые операции требуют воздержаться от контакта с водой, чтобы лицо быстрее зажило). 

Еще один повод гордости Шеридан — ее вещица может быть использована неограниченное число раз. Для нынешней экологии это очень важно. 

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