В моду вошел щиток, позволяющий ходить в душ с макияжем

«Когда я изобрела эту вещь, она стала частью моей рутины всякий раз, когда я торопилась. Я поняла, что щиток будет полезен и для остальных, ведь он позволяет сэкономить время», — пишет девушка на сайте. Там же его можно и заказать, заплатив 15 долларов.