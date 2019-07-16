Постараемся разобраться в ключевых вопросах о молочных продуктах:

как молоко связано с акне?

какие продукты стоит исключить из рациона?

какие молочные продукты не вредят состоянию кожи?

Вред молочных продуктов для кожи: миф или реальность?

Всем прекрасно известен факт: вся вредная еда и многие напитки (почти все, кроме воды) сильно сказываются на состоянии кожи, пишет Tochka.net. Если ты решила объявить войну акне - начни с устранения из рациона молочных продуктов.

Но почему? Как молоко связано с воспалениями на лице?

Этот вопрос решили изучить дерматологи из медицинского колледжа в Нью-Йорке. Как оказалось, молоко способно повышать в организме уровень тестостерона. Именно тестостерон влияет на кожное сало, которое, в свою очередь, закупоривает фолликул. После этого процесса, в фолликуле создается благоприятная среда для развития большинства бактерий.

Хорошо. Но как же отказаться от всех моих любимых йогуртов?

На самом деле не все молочные продукты плохо влияют на твою кожу. Как правило к таким продуктам относят:

молоко;

обезжиренное молоко;

мороженное;

сливки.

Почему нельзя обезжиренное молоко?

Потому что при его изготовлении используют казеин (сложный белок), который может только усугубить ситуацию с твоим акне.

Какие молочные продукты не вредят состоянию кожи?

Этот вопрос достаточно индивидуальный. Ничего плохого не должно происходить ни от йогурта, ни от творога, ни от сыра. Но если ты отказалась от молока, а ситуация с проблемной кожей не изменилась - нужно искать другие огрехи в рационе.

Сыр тоже может послужить причиной воспалений на лице. Чтобы проверить так ли это, перейди на сыр с меньшим содержанием жира (например на рикотту, которую готовят не из молока, а из сыворотки).