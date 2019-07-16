Двенадцать фактов о туши, которые никогда не расскажут косметические компании

Вот 12 фактов о туши, которые не расскажут производители:

1. Почти 86% женщин признаются, что продолжают пользоваться просроченной тушью, а это очень вредно для здоровья. Использование туши существенно повышает риск стафилококковой инфекции глаза. По данным одного исследования, 79% старых тюбиков с тушью содержат стафилококки, пишет Lifter.com.

2. Тушь была изобретена в 1830-х годах французским парфюмером и косметологом Эженом Риммелем. На многих языках (в частности, французском, румынском и арабском) тушь так и называется — rimmel.

3. Водостойкая тушь содержит силиконовую смолу кополиол диметикона. Это осушающее вещество, которое при продолжительном использовании может привести к выпадению ресниц.

4. В 1930-х годах на рынке появилась первая «перманентная тушь» под названием Lash Lure. После того, как более десяти женщин ослепли, а одна даже умерла, эту тушь запретили. Спустя 5 лет в США ввели обязательную сертификацию косметики наряду с продуктами и лекарствами.

5. Тушь почти всегда делается из гуанина — это вещество даёт густой цвет и добывается из рыбьей чешуи.

6. Ни в коем случае не ложитесь спать, не смыв макияж. Тушь делает ресницы более жёсткими и ломкими, повышая риск их выпадения.

7. Современная тушь бывает двух видов: безводная (несмываемая) и эмульсионная.

8. В 1938 году тушь стала первым в истории водостойким косметическим средством. К сожалению, первоначальная формула почти на 50% состояла из скипидара — токсичного растворителя. Безопасный рецепт разработали только через несколько лет.

9. Тушь — самая недолговечная косметика. Её срок хранения составляет всего 3–5 месяцев. По оценкам, за свою жизнь средняя женщина тратит около $4 000 на тушь.

10. Самая распространённая травма, связанная с нанесением макияжа, — повреждение глаза щёточкой для туши.

11. Большинство женщин инстинктивно открывают рот, когда наносят тушь. Это объясняется тем, что с открытым ртом проще не моргать.