Пать способов сделать омлет более полезным для здоровья

1. Добавьте больше овощей. Если вы любите омлет с начинкой, то сделайте выбор в пользу овощей, а не менее здоровых ингредиентов вроде колбасы и сыра. Овощи также насытят это блюдо клетчаткой и витаминами, что сделает его более полезным и вызывающим более длительное ощущение сытости.

2. Выбирайте правильное масло для готовки. Самым распространённым заблуждением является приготовление омлета на неправильном масле. Делайте выбор в пользу оливкового масла, кокосового или горчичного, но ни в коем случае не сливочного или каких-либо овощных сортов. В противном случае содержание нездоровых жиров в омлете вырастет.

3. Добавьте больше белков. Если вы хотите избавиться от лишнего веса и нарастить мышцы, то добавляйте в свой рацион белки. В случае с омлетом их источником помимо собственно яичных белков могут быть, к примеру, грибы.

4. Выбирайте правильный хлеб. Многие из нас предпочитают есть омлет с хлебом, и в этом нет ничего плохого. Только сделайте выбор в пользу цельнозернового хлеба, либо сочетайте его с фруктами и овощным салатом.