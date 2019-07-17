И у него на это пять причин: почему нарушается менструальный цикл?

Когда менструальный цикл нарушен

Прежде чем приступить к разбору причин, по которым нарушается менструальный цикл, нужно вообще разобрать, что именно понимают под нарушениями. Как правило, первая менструация у девочек наступает с 12-13 лет. В первый год цикл только устанавливается, поэтому нестабильность их наступления может присутствовать. Если же после 14 лет месячных так и нет, то девочка должна пройти обследование у гинеколога, пишет Medikforum.ru.

Продолжительность цикла у каждой женщины варьируется — от 21 до 33 дней. Это считается нормой. Задержка менструации на срок больше 14 дней уже считается серьёзной проблемой. То же самое можно сказать и о смене продолжительности цикла. Если он долгое время составлял 21 день, а затем стал длиннее, то тоже лучше обследоваться у врача.

Причина №1: инфекции органов малого таза

Это наиболее частая причина, которой можно объяснить нарушения менструального цикла. Поэтому необходимо в первую очередь пойти к гинекологу, чтобы провериться на наличие возбудителя. Инфекции могут быть самыми разными, например, хламидии, уроплазмы, микоплазмы. После выявления причины врач должен назначить противовоспалительное лечение, которое позволит устранить проблему с менструальным циклом. Если нарушения остаются, то, возможно, речь идёт о другой причине.

Причина №2: гормональные нарушения

В данном случае всё гораздо сложнее, чем нарушения менструального цикла из-за инфекции. Гормональные нарушения могут возникать на самых разных стадиях образования гормонов. Поэтому у женщин есть определенный перечень, который необходимо обязательно проверить при появлении проблем. Общее обследование обязательно подразумевает исследование функции щитовидной железы. Любые сбои в этом органе могут стать причиной того, что нарушается менструальный цикл.

Гормональные сбои могут происходить и в яичниках. Но это не значит, что воспаление произошло здесь и сейчас. Речь может идти даже о высоком инфекционном индексе в детстве. Если девочка часто болела до 12 лет, то возможны сбои в менструальном цикле.

Причина №3: краснуха и ветряная оспа

Странно, наверное, слышать, что болезни, которые, казалось бы, никак не связаны с гинекологией, могут повлиять на менструальный цикл. Перенесённые краснуха и ветряная оспа действительно способны вызвать нарушения. Они влияют на закладку фолликулов в яичнике и могут с первого же цикла привести к сбоям. Сами подростки редко замечают подобное, а проблема выявляется намного позже, что может привести к непоправимым последствиям.

Причина №4: генетика

К сожалению, иногда с трудом можно повлиять на менструальный цикл и его регулярность из-за генетических особенностей. Фолликулярный аппарат может быть так заложен, что у женщины всегда будут наблюдаться нарушения менструального цикла. Речь идёт о поликистозе яичников. Такие женщины должны состоять на диспансерном учёте.

Другие причины

Есть и другие причины, по которым может быть нарушен менструальный цикл. К ним можно отнести следующие проблемы:

Серьезные заболевания внутренних органов и систем (печень, почки, легкие, кровь);

Наследственная предрасположенность;

Приём некоторых лекарственных препаратов;

Резкая перемена климата;

Радиация и отравления;

Неправильное питание (похудение, ожирение, авитаминоз).