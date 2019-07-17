Ким Кардашьян раскрыла секрет узкой талии

Не секрет, что Кардашьян является fashion-иконой. За 38-летней звездой следят миллионы пользователей социальных сетей, ведь она задает моду. Ее идеальной фигуре «песочные часы» завидуют многие: внушительные ягодицы, упругая грудь и осиная талия. Любое платье на Ким сидит просто головокружительно. Многим кажется, что невозможно добиться таких идеальных изгибов естественным путем, пишет Wday.ru.
Чтобы раз и навсегда развеять слухи, модель ответила на вопросы подруги Анастасии Соар, основательницы косметической компании Anastasia Beverly Hills. На видео женщина снимает Кардашьян в обтягивающем платье и спрашивает:
«Как такое возможно, объясни. Знаю тебя много лет, но не понимаю. Ты удаляла ребра?»
«Я думаю, что мне помогает вегетарианская диета. Сегодня моя талия действительно узкая», — откровенно ответила Ким.
В ее рационе только растительная пища. Звезда предпочитает авокадо. Чтобы построить свое тело, Кардашьян некоторое время придерживалась белковой диеты. Надо помнить, что при таком питании необходимо выпивать не менее 2 литров воды в день.
Также не обошлось и без спорта. Не секрет, что звезда активно работает над собой в зале. Каждый день она тренируется с личным наставником по полтора часа в утягивающем корсете. Делает акцент на силовых упражнениях с гантелями и упорно повторяет суперсеты на пресс.