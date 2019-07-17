Ким Кардашьян раскрыла секрет узкой талии

Чтобы раз и навсегда развеять слухи, модель ответила на вопросы подруги Анастасии Соар, основательницы косметической компании Anastasia Beverly Hills. На видео женщина снимает Кардашьян в обтягивающем платье и спрашивает:

«Как такое возможно, объясни. Знаю тебя много лет, но не понимаю. Ты удаляла ребра?»

Kim Kardashian West, Kanye West ФОТО: Gilbert Flores /Broadimage / Gilbert Flores /Broadimage

«Я думаю, что мне помогает вегетарианская диета. Сегодня моя талия действительно узкая», — откровенно ответила Ким.

В ее рационе только растительная пища. Звезда предпочитает авокадо. Чтобы построить свое тело, Кардашьян некоторое время придерживалась белковой диеты. Надо помнить, что при таком питании необходимо выпивать не менее 2 литров воды в день.