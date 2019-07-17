Знаки Зодиака, под которыми чаще всего рождаются роковые женщины

Овен

Женщины-Овны — настоящая находка. Они одновременно красивы, целеустремлённы, независимы и трудолюбивы. Такие женщины способны быть богинями в постели, волшебницами на кухне и акулами в бизнесе — неудивительно, что мужчинам от них сносит крышу, пишет Rsute.ru.

Лев

Львы (а точнее Львицы) обладают гордым, независимым нравом, который очень привлекает мужчин. Каждому хочется укротить такую женщину — однако, сами того не ведая, мужчины сами попадают под чары представительницы этого знака, от которых не так просто избавиться.

Весы

Рождённые под знаком Весов женщины покоряют мужчин своей лёгкостью в общении и пониманием. Каждому их них кажется, что эта женщина — та самая, которая понимает все стороны мужской души, принимает все недостатки и при этом очень обаятельна.

Скорпион

Характер женщины-Скорпиона — самая взрывоопасная смесь из всех 12 знаков Зодиака. Она соблазняет так умело, словно была рождена для любви, а бросает так внезапно, что мужчины готовы ползать у её ног. С ней никогда не соскучишься, но и о спокойной жизни тоже можно забыть.

Водолей