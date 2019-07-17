Знаки Зодиака, под которыми чаще всего рождаются роковые женщины

В каждой женщине есть своя, особенная гипнотическая черта, которая нравится мужчинам, однако некоторые дамы несут в себе целый сгусток энергии, сбивающей с ног весь сильный пол. Астрологи выяснили, под какими знаками Зодиака чаще всего рождаются роковые искусительницы и чем они так привлекают мужчин.
Овен
Женщины-Овны — настоящая находка. Они одновременно красивы, целеустремлённы, независимы и трудолюбивы. Такие женщины способны быть богинями в постели, волшебницами на кухне и акулами в бизнесе — неудивительно, что мужчинам от них сносит крышу, пишет Rsute.ru.
Лев
Львы (а точнее Львицы) обладают гордым, независимым нравом, который очень привлекает мужчин. Каждому хочется укротить такую женщину — однако, сами того не ведая, мужчины сами попадают под чары представительницы этого знака, от которых не так просто избавиться.
Весы
Рождённые под знаком Весов женщины покоряют мужчин своей лёгкостью в общении и пониманием. Каждому их них кажется, что эта женщина — та самая, которая понимает все стороны мужской души, принимает все недостатки и при этом очень обаятельна.
Скорпион
Характер женщины-Скорпиона — самая взрывоопасная смесь из всех 12 знаков Зодиака. Она соблазняет так умело, словно была рождена для любви, а бросает так внезапно, что мужчины готовы ползать у её ног. С ней никогда не соскучишься, но и о спокойной жизни тоже можно забыть.
Водолей
Неординарные, загадочные, свободные — такой окружающие видят женщину-Водолея. Мужчин безумно манит их непохожесть на других — даже если у женщины этого знака заурядная внешность, её душа и характер не остаются незамеченными сильным полом.