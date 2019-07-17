Ксения Собчак призналась, что не ест, глядя на фото Светланы Лободы

Телеведущая Ксения Собчак вдохновляется идеальными формами Светланы Лободы, чтобы не есть вредную пищу. Для этого она повесила портрет певицы на свой холодильник, пишет Woman.ru.
Андрей Макаревич возродил культовое шоу о еде «Смак» на YouTube. В гости к лидеру группы «Машина времени» уже пришли Иван Ургант, Настасья Самбурская, Найк Борзов и другие звезды.
В последнем выпуске участницей шоу стала 37-летняя журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Девушка сходу предупредила, что готовить она не любит и не умеет. За нее эти обязанности исполняет домработница. Тогда Макаревич предложил показать Ксении настоящий мастер-класс и приготовить английский стейк с луком.
Пока Ксения и Андрей готовили, они вели светские беседы. В частности, поговорили о музыке. Выяснилось, что Макаревич уже давно не следит за современными модными исполнителями. Например, легендарный артист не знает, что поют Pharaoh и Oxxxymiron.
«Имена слышал, но я не знаю, что они поют. Знаю, что это рэп», — сказал рокер.
«Ну а Лобода, например, нравится?» — поинтересовалась Ксения, но положительный ответ не услышала.
«У нее фигура невероятная, вы что. Такую даже я не видела. Лобода у меня висит на холодильнике, и каждый раз, когда я хочу пожрать такого, что не надо, я смотрю на нее. Ты не понимаешь, какое тело у человека. Я не знаю, сколько часов в день она проводит в спортзале, ну реально», — посетовала Собчак.
Отметим, что фигура Лободы действительно вызывает восхищение, но добиться ее не так сложно, как кажется. По крайней мере, так утверждает сама певица:
«День начинаю со стакана теплой воды с лимоном. Завтракаю всегда кашами: овсяной или гречневой. В обед обязательно первое. После занятий спортом — белок (стейк из телятины или немного белого мяса курицы). <…> А вот в сладком себя не ограничиваю, потому что ежедневно отдаю много энергии и ее нужно восполнять. Люблю черный и молочный шоколад», — признавалась Лобода в интервью.
Конечно, звезда занимается спортом:
«Начинаю с 40-минутной разминки: приседания, отжимания, затем растяжка. Для этого повсюду вожу с собой специальную резинку. Дома люблю побегать на дорожке — на ней можно делать одновременно два дела: смотреть фильм и заниматься спортом. Обычно тренировка длится час — час двадцать», — делилась опытом Светлана.