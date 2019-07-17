Ксения Собчак призналась, что не ест, глядя на фото Светланы Лободы

«У нее фигура невероятная, вы что. Такую даже я не видела. Лобода у меня висит на холодильнике, и каждый раз, когда я хочу пожрать такого, что не надо, я смотрю на нее. Ты не понимаешь, какое тело у человека. Я не знаю, сколько часов в день она проводит в спортзале, ну реально», — посетовала Собчак.