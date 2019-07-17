Ср, 17.07.2019

Торт «Фантастика» на кефире: как приготовить

Торт «Фантастика» на кефире.

ФОТО: Pinterest

Предлагаем приготовить простой, но при этом невероятно нежный торт на кефире, под условным названием «Фантастика». Оно выбрано не случайно, ведь основой торта выступает обычный бисквит, а крем используется сметанно-масляный. Но вкус у десерта просто потрясающий, его вполне можно приготовить к празднику, главное - красиво декорировать. 

Приготовить торт «Фантастика» по силам даже начинающим кондитерам, а для опытной хозяйки - пятиминутное дело, пишет Ivona. Главный секрет торта в нежном бисквите, который получается благодаря кефиру. Такие коржи не нуждаются в дополнительной пропитке. Общее время приготовления - 90 минут, еще несколько часов торт должен пропитываться кремом.

Ингредиенты:

Для теста:

  • кефир — 300 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 250 г;
  • растительное масло, какао-порошок — по 2 ст. л.;
  • мука — 300 г;
  • пищевая сода — 1 ч. л.

Для крема:

  • сметана (20%) — 400 г;
  • сливочное масло — пачка;
  • сахар — 200 г.

Приготовление:

  1. Предварительно размягчить сливочное масло.
  2. Соединить в миске кефир и растительное масло, вбить яйца. Взбить смесь венчиком.
  3. Смешать отдельно просеянную муку, соду, сахар и какао-порошок.
  4. Соединить сухие компоненты с влажными. Взбить до получения однородной массы.
  5. Наполнить тестом форму, застеленную пергаментной бумагой.
  6. Выпекать бисквит 50 минут при температуре 180 С. Дать остыть.
  7. Смешать масло со сметаной и сахаром. Взбить миксером до кремовой однородной консистенции.
  8. Разрезать теплый бисквит на три коржа. Сформировать торт, тщательно промазать кремом бока и поверхность коржей.
  9. Оставить на 4 часа для пропитки.
  10. Украсить сверху молотыми грецкими орехами, сезонными ягодами, листочками мяты.

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