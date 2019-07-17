Торт «Фантастика» на кефире: как приготовить

Предлагаем приготовить простой, но при этом невероятно нежный торт на кефире, под условным названием «Фантастика». Оно выбрано не случайно, ведь основой торта выступает обычный бисквит, а крем используется сметанно-масляный. Но вкус у десерта просто потрясающий, его вполне можно приготовить к празднику, главное - красиво декорировать.
Приготовить торт «Фантастика» по силам даже начинающим кондитерам, а для опытной хозяйки - пятиминутное дело, пишет Ivona. Главный секрет торта в нежном бисквите, который получается благодаря кефиру. Такие коржи не нуждаются в дополнительной пропитке. Общее время приготовления - 90 минут, еще несколько часов торт должен пропитываться кремом.
Ингредиенты:
Для теста:
- кефир — 300 мл;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 250 г;
- растительное масло, какао-порошок — по 2 ст. л.;
- мука — 300 г;
- пищевая сода — 1 ч. л.
Для крема:
- сметана (20%) — 400 г;
- сливочное масло — пачка;
- сахар — 200 г.
Приготовление:
- Предварительно размягчить сливочное масло.
- Соединить в миске кефир и растительное масло, вбить яйца. Взбить смесь венчиком.
- Смешать отдельно просеянную муку, соду, сахар и какао-порошок.
- Соединить сухие компоненты с влажными. Взбить до получения однородной массы.
- Наполнить тестом форму, застеленную пергаментной бумагой.
- Выпекать бисквит 50 минут при температуре 180 С. Дать остыть.
- Смешать масло со сметаной и сахаром. Взбить миксером до кремовой однородной консистенции.
- Разрезать теплый бисквит на три коржа. Сформировать торт, тщательно промазать кремом бока и поверхность коржей.
- Оставить на 4 часа для пропитки.
- Украсить сверху молотыми грецкими орехами, сезонными ягодами, листочками мяты.