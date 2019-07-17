Торт «Фантастика» на кефире: как приготовить

Предлагаем приготовить простой, но при этом невероятно нежный торт на кефире, под условным названием «Фантастика». Оно выбрано не случайно, ведь основой торта выступает обычный бисквит, а крем используется сметанно-масляный. Но вкус у десерта просто потрясающий, его вполне можно приготовить к празднику, главное - красиво декорировать.