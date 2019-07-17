Восемь неожиданных фактов о вине, о которых ты не знала

Мы предлагаем тебе узнать несколько интересных фактов о вине для того, чтобы впечатлить друзей на следующей вечеринке. Или для того, чтобы наконец-то распробовать тот напиток, который раньше ты совершенно неправильно пила.

8 неожиданных фактов о вине, о которых ты не знала

1. Бокал с вином необходимо держать за ножку.

Чтобы вино не теряло свой специальный, особенный вкус, тебе необходимо держать бокал только за ножку. Обхватывая бокал ладонью, ты нагреваешь напиток, что делать категорически запрещено, пишет Tochka.net.

2. Вино нельзя хранить в холодильнике.

Температура - один из важнейших факторов, которые помогают вкусу вина раскрыться (да-да, та история о мягких нотках фиалки). Белое вино можно хранить при температуре от 8 до 14 градусов. А вот красное в более теплых местах с температурой от 15 до 19 градусов. Место хранения всегда должно быть темным.

3. В вино нельзя добавлять лед.

И воду тоже (уж не знаем как такие напитки вообще можно пить). Во-первых, это меняет вкус. А во-вторых, портит первоначальную концентрацию и снова влияет на температуру.

4. Название вина - это сорт винограда (чаще всего).

Это значит, что тебе мог понравиться Шираз из Австралии, но совсем не понравится Шираз из Аргентины.

5. В сухом вине тоже есть сахар.

Но его «сбродили» до минимального показателя - это 0,3 %. Сухое вино считают одним из самых низкокалорийных алкогольных напитков.

6. Красное сухое - отличная пара к мясу.

Нет! На самом деле, сухие красные вина хорошо сочетаются с овощными салатами, сыром и даже пловом. Но искать нужно только собственные предпочтения.

7. Игристое и шоколад - абсолютно несовместимы.

Особенно если шоколад молочный. Он нейтрализует весь вкус игристого.

8. Бутылки вина огромного размера называются в честь библейских персонажей.