Что должно быть в аптечке в июле: собираем лекарства на отдых

В твоем запасе лекарств должно быть всего понемногу:

1. Лекарства от простуды, особенно жаропонижающее.

Хоть лето и жаркая пора, но простудиться легче простого. Ты могла переохладиться в воде, сидеть долгое время под кондиционером или на тебя банально кто-то чихнул - вот и все, процесс пошел, пишет Tochka.net. Купи проверенное средство для понижения температуры, кашля и насморка.

2. От отравлений и при проблемах с пищеварительной системой.

Отравиться летом можно от испорченной еды или от той, которую ты еще не пробовала, например, в новой стране. Возьми с собой хотя бы активированный уголь или другой сорбент, смекту или те медикаменты, которые помогают именно тебе.

3. От ожогов, порезов и укусов насекомых.

Приобрети пантенол, а также средство, снимающее зуд после укуса насекомых и дезинфицирующее. Плюс ко всему этому запасись перекисью водорода и зеленкой.

4. Обезболивающее и средство от травм.

Положи в аптечку мази и таблетки, унимающие боль. Например, пригодятся но-шпа, ибупрофен или другие лекарства. От растяжений и ушибов существуют специальные мази (финалгон, вольтарен и другие).

5. Лекарство от аллергии.

Никто не знает, на что у тебя или близкого может обнаружиться аллергия? Возможно, ты дотронулась до неизвестного растения или попробовала заморский продукт, на который у тебя, оказывается, аллергия? В любом случае это средство тебе не помешает.

Кроме всего этого, в твоей летней аптечке должны быть бинт, лейкопластырь, сухие и влажные салфетки. Ну, и конечно, не забудь о своих личных медикаментах, если таковые имеются.