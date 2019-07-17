Что должно быть в аптечке в июле: собираем лекарства на отдых

В жаркое время года аптечка значительно расширяется, ведь мы ездим на море, в лес, на природу, где нас подстерегает множество приключений: в одном месте попробовала новую еду и отравилась, в другом упала во время игры в волейбол.
В твоем запасе лекарств должно быть всего понемногу:
1. Лекарства от простуды, особенно жаропонижающее.
Хоть лето и жаркая пора, но простудиться легче простого. Ты могла переохладиться в воде, сидеть долгое время под кондиционером или на тебя банально кто-то чихнул - вот и все, процесс пошел, пишет Tochka.net. Купи проверенное средство для понижения температуры, кашля и насморка.
2. От отравлений и при проблемах с пищеварительной системой.
Отравиться летом можно от испорченной еды или от той, которую ты еще не пробовала, например, в новой стране. Возьми с собой хотя бы активированный уголь или другой сорбент, смекту или те медикаменты, которые помогают именно тебе.
3. От ожогов, порезов и укусов насекомых.
Приобрети пантенол, а также средство, снимающее зуд после укуса насекомых и дезинфицирующее. Плюс ко всему этому запасись перекисью водорода и зеленкой.
4. Обезболивающее и средство от травм.
Положи в аптечку мази и таблетки, унимающие боль. Например, пригодятся но-шпа, ибупрофен или другие лекарства. От растяжений и ушибов существуют специальные мази (финалгон, вольтарен и другие).
5. Лекарство от аллергии.
Никто не знает, на что у тебя или близкого может обнаружиться аллергия? Возможно, ты дотронулась до неизвестного растения или попробовала заморский продукт, на который у тебя, оказывается, аллергия? В любом случае это средство тебе не помешает.
Кроме всего этого, в твоей летней аптечке должны быть бинт, лейкопластырь, сухие и влажные салфетки. Ну, и конечно, не забудь о своих личных медикаментах, если таковые имеются.
Хорошего тебе отдыха, и желаем, чтобы все эти препараты тебе не пригодились!