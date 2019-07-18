Восемь вещей, которые мужчины скрывают от женщин, потому что хотят казаться круче

Принято считать, что женщины полны загадок. И хотя это правда, но и у большинства мужчин тоже есть тайны, которыми они не спешат делиться со своими избранницами.
Почему? Да потому, что на них постоянно давит стереотип — концепция мужественности.
Большинство мужчин в детстве попросту не учат открытому выражению своих эмоций. Напротив, им говорят, что они должны быть «мужиками», не плакать, не жаловаться. И вообще ни за что не позволять своим «недостойным» эмоциям проявляться вовне, как у «слабых» женщин.
И хотя мужчины зачастую действительно кажутся окружающим крутыми и сильными, это приводит и к кое-чему другому… к тому, что у каждого мужчины есть секреты от избранницы (да-да, и у вашего тоже). Внутренний мир вашего парня/мужа может быть невероятно сложным и богатым, но, скорее всего, о нем не знает никто, кроме него самого, пишет Cluber.com.
Если вас действительно интересует тайная жизнь мужчин, то чуть ниже вы найдете 8 самых распространенных тайн, в которых представители сильного пола вам не признаются.
1. Он не уверен в своем теле.
Поверьте, все так и есть. Мужчины могут забывать о личной гигиене и не бриться неделю, отращивая щетину, но это не значит, что его не беспокоят лишние складки на боках, морщины на лице или седые волосы.
Да, он может неделю ходить в одной и той же рубашке, но при этом беспокоиться о том, что он уже не так красив, как когда-то.
2. Ему толком не с кем поговорить о жизни.
Мужская дружба отличается от женской. И одним из самых больших отличий является то, что мужчины, как правило, не используют своих друзей для взгляда со стороны на то, что происходит в их жизни, мыслях и душе.
Они могут обсуждать футбол, охоту, рыбалку, планы на отпуск, любимые сериалы, работу и политику, но зачастую им попросту некомфортно обсуждать с друзьями вопросы жизни, смерти, страха, тревоги, личной жизни и так далее.
И поэтому им порою может быть очень одиноко — даже если их считают душой компании и очень общительным человеком.
Так что когда вас в очередной раз будет бесить то, что вашему мужчине очень сложно рассказать вам о чем-то важном, и он выдавливает из себя по одной фразе в пару минут, будьте к нему снисходительнее. У него не так-то много практики в этом.
3. Ему никто не делает комплиментов.
Да, мужчины, как правило, получают частичное подтверждение своей значимости в школе, институте и рабочей обстановке, но наша культура не из тех, в которой считается допустимым поддерживать самооценку мужчин с помощью мимолетных комплиментов.
Вам не нравится, что ваш мужчина не заметил, что у вас новые джинсы? А когда вы с первого раза замечали его новую рубашку? Когда вы в последний раз говорили ему, что он замечательно выглядит — просто так, а не по какому-то случаю?
Мужчины нуждаются в комплиментах и словах ободрения не меньше женщин — они просто не умеют об этом просить, и слишком горды, чтобы это сделать.
4. Даже если он безумно вас любит, он не способен повторить «подвиги» из «фильмов для взрослых».
Поверьте, если он не может этого сделать, то он действительно не может. Сексуальные машины, способные к восьмичасовой ночи любви, встречаются нечасто. Когда вы переходите к активной близости с вашим мужчиной, он действует инстинктивно, учится любить вас вместе с вами. И во время этого процесса на него зачастую еще и оказывается давление с вашей стороны, так как поддерживать эрекцию длительное время не всегда легко, особенно если процесс постоянно прерывается сменой поз или чем-то еще.
Даже если его дух вполне готов и даже перевозбужден, плоть может оказаться слабой, прервав горячую близость безумно постыдной для него ситуацией. Ведь он же мужчина, как же это так выходит, что у него «не стоит»? Поверьте, он это делает не специально, так что будьте в подобной ситуации с ним помягче. Предложите какой-нибудь альтернативный вариант завершения (губы и пальцы у него всегда в рабочем состоянии) — к тому же это позволит ему сберечь свою гордость.
Кроме того, физиологические особенности организмов мужчины и женщины приводят к тому, что ему довести до оргазма вас намного сложнее, чем вам его.
Что, безусловно, не вполне справедливо по отношению к вам, но лишь усиливает оказываемое на него давление. Опять-таки, последуйте приведенному выше совету, и, возможно, навестите магазин с интимными игрушками. Они никогда не устают, не подводят и способны сделать вашу сексуальную жизнь ярче.
5. Иногда он писает в бутылку.
Да-да, он делает это. И в раковину тоже…
И подсознательно даже гордится тем, что он может это сделать.
6. Нет, он не знает, что вы сделали со своими волосами.
Если только вы не сделали с ними что-то радикальное, то в большинстве случаев ваш мужчина может и не заметить, если вы их слегка высветлили или подрезали пару сантиметров здесь или там.
Но это происходит не потому, что он не обращает на вас внимания. Это происходит потому, что прически большинства мужчин, ну… скучные. У подавляющего большинства мужчин на голове из года в год не происходит абсолютно ничего интересного, и стригутся они на один манер, который, как они решили давно, им идет.
Так что постарайтесь понять, что, скорее всего, ваш мужчина даже не владеет нужными словами, необходимыми для того, чтобы понять и описать то, что ваш парикмахер сделал сегодня с вашими волосами. И ради всего святого, не пытайтесь заставить его описать цвета «индиго» или «коралловый» — это столь же бесполезно.
Поверьте, он вовсе не безразличен к вам. И он знает, что это совершенно не романтично, но он попросту не замечает изменений в вашей прическе — просто потому, что не знает, что искать. Так что будьте к нему снисходительнее, и хотя бы намекайте на новую прическу.
7. Когда вы его бьете, ему больно.
Помните, когда вы настолько разозлились на своего парня или мужа, что закатили ему пощечину? Знаете, а ведь ему тогда было больно.
Но знаете, почему он не сказал вам по этому поводу ни слова? Да потому, что считается, что мужчины не должны показывать свою боль, особенно если их бьют «слабые» женщины. Но в глубине души ему все это кажется совершенно несправедливым, особенно при том, что он вас не тронул и пальцем.
Да, мужчины больше, крепче и сильнее, но это не означает, что когда дело доходит до ссор, его можно лупить, сколько вам хочется.
Насилие есть насилие, кто и к кому бы его не применял. Не бейте его.
8. Он тоже боится.
Он боится потерять работу, заболеть чем-то неизлечимым, сойти с ума, умереть в одиночестве и еще многого другого.
Он боится практически того же, чего и вы (и у него есть несколько собственных страхов). И справиться со своими страхами ему куда сложнее, чем вам.
Даже если ваш мужчина выглядит совершенно бесстрашным, стойким и мужественным, помните о том, что он, как и вы, обычный человек, и, как и вы, тоже чего-то боится. Он может этого и не признавать, особенно в присутствии других людей, но если вы его действительно любите, приглядитесь к его глазам, и вы все увидите сами — ему даже не нужно ничего говорить.
И если, в те долгие ночи, когда ему больно, вы будете рядом с ним, будете обнимать его и держать за руку, поверьте, его искренняя благодарность не будет знать границ.