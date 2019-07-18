Восемь вещей, которые мужчины скрывают от женщин, потому что хотят казаться круче

Мужчины нуждаются в комплиментах и словах ободрения не меньше женщин — они просто не умеют об этом просить, и слишком горды, чтобы это сделать.

4. Даже если он безумно вас любит, он не способен повторить «подвиги» из «фильмов для взрослых».

Поверьте, если он не может этого сделать, то он действительно не может. Сексуальные машины, способные к восьмичасовой ночи любви, встречаются нечасто. Когда вы переходите к активной близости с вашим мужчиной, он действует инстинктивно, учится любить вас вместе с вами. И во время этого процесса на него зачастую еще и оказывается давление с вашей стороны, так как поддерживать эрекцию длительное время не всегда легко, особенно если процесс постоянно прерывается сменой поз или чем-то еще.

Даже если его дух вполне готов и даже перевозбужден, плоть может оказаться слабой, прервав горячую близость безумно постыдной для него ситуацией. Ведь он же мужчина, как же это так выходит, что у него «не стоит»? Поверьте, он это делает не специально, так что будьте в подобной ситуации с ним помягче. Предложите какой-нибудь альтернативный вариант завершения (губы и пальцы у него всегда в рабочем состоянии) — к тому же это позволит ему сберечь свою гордость.

Кроме того, физиологические особенности организмов мужчины и женщины приводят к тому, что ему довести до оргазма вас намного сложнее, чем вам его.

Что, безусловно, не вполне справедливо по отношению к вам, но лишь усиливает оказываемое на него давление. Опять-таки, последуйте приведенному выше совету, и, возможно, навестите магазин с интимными игрушками. Они никогда не устают, не подводят и способны сделать вашу сексуальную жизнь ярче.

5. Иногда он писает в бутылку.

Да-да, он делает это. И в раковину тоже…

И подсознательно даже гордится тем, что он может это сделать.

6. Нет, он не знает, что вы сделали со своими волосами.

Если только вы не сделали с ними что-то радикальное, то в большинстве случаев ваш мужчина может и не заметить, если вы их слегка высветлили или подрезали пару сантиметров здесь или там.

Но это происходит не потому, что он не обращает на вас внимания. Это происходит потому, что прически большинства мужчин, ну… скучные. У подавляющего большинства мужчин на голове из года в год не происходит абсолютно ничего интересного, и стригутся они на один манер, который, как они решили давно, им идет.