Топ-7 самых сильных и смелых женщин согласно знакам Зодиака

Козерог

Женщины-Козероги очень пунктуальные и дисциплинированные личности. У них всё происходит вовремя и по чёткому плану. У таких дам сложно выбить почву из-под ног, они умеют буквально всё. Козероги слегка капризны, но, изворотливы, не любят опаздывать. Они любую ситуацию повернут себе на пользу.

Дева

Эти барышни очень сильные натуры. Они привыкли жить по своим правилам, и не обращать внимание на чужое мнение. Женщины-Девы не любят одиночества, однако, они не нуждаются в помощи мужчин, а все проблемы решают самостоятельно. Самодостаточность этих дам зачастую отпугивает кавалеров и мешает общению.

Скорпион

Женщины-Скорпионы достаточно смелые личности. Они отлично справляются с неприятностями и способны на невероятные поступки. Такие женщины умны и используют свой интеллект для решения непростых ситуаций. Им не нужна подсказка, но, помощь от близких всё же примут.

Овен

Дамы, рождённые под знаком Овна, энергичны, психологические сильные натуры. У них уникальная энергетика и выдержка. Овна не сломить угрозами, подстрекательством упрёками. Они гнут свою линию. Выбирая себе мужчину, женщины-Овны руководствуются только своими принципами и вкусами. Мнение со стороны им не интересно. Они умеют ставить интересы своего партнёра на первый план. Им хватает мудрости уважать свою вторую половинку.

Телец

Женщины-Тельцы во всём любят дисциплину. В их жизни не «скачут кони» и нет «горящих изб». Эти барышни всё продумывают заранее, подготовятся к любой ситуации, просчитают всё до мелочей. Тельцы идут к намеченной цели напролом. У таких женщин нельзя отнимать личную свободу, без неё они не будут счастливы.

Водолей

У женщин-Водолеев твёрдый характер, напоминающий мужской. Они тщательно маскируют его под красивой внешней оболочкой и нежностью. Эти дамы предпочитают дружить с мужчинами. Водолеи сильны духом и имеют мощную энергетику. Они пробиваются через тернии к звёздам благодаря позитиву, жизнелюбию, обаянию и харизме.

Лев