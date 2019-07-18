Как приготовить домашнее вино из черной смородины

Смородина – уникальная ягода, сочетающая полезность с доступностью. Уже заканчивается сезон черной смородины, но еще можно успеть собрать спелые ягоды, из которых приготовить вкусное домашнее черносмородиновое вино. Смородиновое вино готовят обязательно с сахаром и водой, поскольку изначально у ягод недостаточная сахаристость и сочность. Зато на поверхности кожицы достаточно натуральных дрожжей, которые нужны для нормального брожения, поэтому внесение заквасок не требуется. Черносмородиновое вино не имеет насыщенного запаха, что не очень нравится гурманам. Зато, при правильном приготовлении, напиток получается вкусными, прозрачным, тонизирующим, пишет Ivona.
Технология приготовления вина из черной смородины включает несколько общих этапов, наличие и последовательность которых определяется конкретной рецептурой. Мы предлагаем приготовить вино по классическому рецепту, которым можно воспользоваться для приготовления вина из других ягод. Ягоды и сахар берутся в пропорции 2:1, уменьшать количество сахара больше нежелательно, поскольку плохо будет проходить процесс брожения и вместо вина получится ягодный уксус.
Ингредиенты:
- смородина черная 3 кг;
- сахар 1,5 кг;
- вода 5 л.
Приготовление:
- Промыть ягоды от пыли и грязи, очистить от веточек.
- Выложить в большой стеклянный или пластиковый бутыль, засыпать сахаром, залить водой.
- Перемешать, надеть на горлышко емкости медицинскую резиновую перчатку, перевязать ниткой для надежности.
- Поставить в теплое место на 3 недели.
- Попробовать, в случае необходимости добавить сахар. Перемешать.
- Закрыть перчаткой, оставить еще на 3 недели.
- Процедить вино через марлю, сложенную в три слоя. Не отжимать, чтобы вино не помутнело.
- Промыть тщательно емкость, в которой бродило вино, перелить процеженную жидкость обратно.
- Попробовать напиток, добавить сахар, чтобы вино могло дальше бродить.
- Закрыть емкость плотно перчаткой, оставить в тепле на 14 дней.
- Слить вино, хранить в плотно закрытой емкости в темном прохладном месте.