Как приготовить домашнее вино из черной смородины

Смородина – уникальная ягода, сочетающая полезность с доступностью. Уже заканчивается сезон черной смородины, но еще можно успеть собрать спелые ягоды, из которых приготовить вкусное домашнее черносмородиновое вино. Смородиновое вино готовят обязательно с сахаром и водой, поскольку изначально у ягод недостаточная сахаристость и сочность. Зато на поверхности кожицы достаточно натуральных дрожжей, которые нужны для нормального брожения, поэтому внесение заквасок не требуется. Черносмородиновое вино не имеет насыщенного запаха, что не очень нравится гурманам. Зато, при правильном приготовлении, напиток получается вкусными, прозрачным, тонизирующим, пишет Ivona.