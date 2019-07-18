Как разница в возрасте влияет на брак с точки зрения астрологов?

При этом не имеет значения, кто в паре младше. Нужна лишь цифра, означающая разницу в летах между мужем и женой, пишет Dvorec.ru.

Однолетняя разница между мужем и женой предвещает хороший крепкий брак с замечательными отношениями в паре. Такая семья характеризуется взаимопомощью и поддержкой супругами друг друга. Они вместе решают проблемы, вместе занимаются воспитанием детишек. Романтические чувства, преобладающие первые годы существования брака, со временем становятся крепче, подкрепляются доверительными дружескими отношениями. Это очень крепкие союзы, зачастую длящиеся всю жизнь.

Двухлетняя разница — залог идеального, но, к сожалению, недолговечного брака для творческих и романтических натур. Начинается семейная жизнь таких пар с пылких чувств, которые со временем претерпевают изменения и, к сожалению, остывают. Поэтому среди браков с такой разницей в возрасте встречается много разводов. В подобных браках нередки финансовые затруднения, что не способствует укреплению взаимоотношений в паре.

Трехлетняя разница, по мнению астрологов, обещает довольно эмоциональный союз. Страсти в нем буквально кипят. Укреплению отношений в паре мешают различия в мировоззрении. Союз может быть долговечным только в том случае, если один из супругов имеет темперамент флегматического типа.

Аналогичную характеристику имеет брак с разницей в возрасте между мужем и женой, составляющей шесть лет.

Четыре года разницы в возрасте супругов являются залогом крепкого и очень гармоничного союза, сочетающего в себе любовь с дружбой. Однако на жизненном пути такой пары будет встречаться много обстоятельств, проверяющих их счастливый брак на прочность.

Разница в пять или десять лет хороша для пар, которые занимаются одним общим делом. Астрологи утверждают, что в таком любовном и семейном союзе партнеров ждет карьерный взлет и успех в сфере работы.

Семилетняя разница (и четырнадцатилетняя) говорит о существовании между супругами некой магической и очень сильной связи. Подобные союзы очень прочны, ведь такие пары соединены высшими силами. Наличие тайн и загадок в семейной жизни только способствует укреплению отношений между мужем и женой.

Восьмилетняя разница предвещает паре счастливую семейную жизнь, полную любви и взаимопонимания, заботы друг о друге и сильного притяжения между партнерами, которое сохраняется на протяжении всей жизни. Таким парам можно лишь позавидовать.

В браке с девятилетней разницей в возрасте кипят страсти. Спокойной жизни тут нет и быть не может. Такой союз может лишь прийтись по душе любителю острых ощущений и ярких эмоций.

Одиннадцатилетняя разница гарантирует браку нестабильность. Ссоры здесь сменяются пылкими объятиями, драки — бурными примирениями. Отсутствие в отношениях стабильности неблагоприятно отражается на браке. Довольно часто союзы с девятилетней разницей в возрасте супругов распадаются.

Двенадцатилетняя разница в возрасте является залогом сложных отношений в семье. Такой союз и рай, и ад одновременно. Брак может быть долговечным и прочным только при условии, что супруги будут идти на уступки друг другу.

Тринадцать лет разницы — хороший брак, в котором упор делается на духовность. Более взрослый партнер является поддержкой и помощником для того, кто младше, помогая ему достигать поставленных высот на карьерном поприще.