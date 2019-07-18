Как на пляже выглядеть эффектно, не используя макияж

С приходом лета, многие девушки не используют косметику, но часто задаются вопросом, как выглядеть без неё безупречно на пляже. Косметологи рассказали способы, которые позволят иметь идеальное состояние кожи в жаркий день, пишет Rsute.ru.
Как красиво выглядеть без косметических средств
Девушки, всегда стремятся выглядеть безупречно, но порой, просто не хватает времени для того, чтобы привести себя в порядок, да и летнее жаркое солнце не позволяет сделать красивый макияж, чтобы он держался на лице до самого вечера. Существуют способы, которыми поделились профессионалы в макияже, они позволят не использовать косметику и выглядеть идеально.
Средство для загара
Загорелая кожа не требует большого вмешательства для создания красивого образа, поэтому, косметологи советуют нанести крем для загара, если редко бывают девушки на солнце или по каким-то причинам кожа плохо загорает.
Если женщины бояться использовать крем для загара, стоит посоветоваться с мастерами макияжа. Они советуют подбирать для светлых девушек оттенки с пометкой dark или же light, также, данное средство будет отличным для смуглянок с тёмными волосами. Medium, отлично подходит для всех остальных девушек.
Если автозагар имеет кремовою текстуру, они будут очень насыщенными, а с маслянистой оттенок загара будет светлым. Косметологи не советуют наносить средство на влажную кожу, это может стать причиной появления пятен по всему телу. Если женщина боится интенсивного оттенка, советуют использовать перед применением крем или же сыворотку. Чтобы тон оставался долгое время, стоит средство наносить через две недели.
Привести кожу в идеальное состояние
Для того, чтобы кожа ежедневно выглядела отлично, специалисты советуют умываться два раза вдень утром и вечером обычной водой, без использования различных средств. Обязательно нужно приучить кожу к определённому режиму, это позволит решить многочисленные проблемы.
От отёков под глазами помогут коллагеновые патчи, для усиления эффекта стоит положить их в холодильник на 2 минуты. Приятное, лёгкое охлаждение поможет решить многочисленные проблемы с кожей лица, не тёплый, а слегка прохладный душ в жаркое время улучшить цвет кожи и поможет избавиться от жаркого, назойливого летнего дня. Если нет прохладного душа, отлично подойдут кубики льда для охлаждения.
Способы, которые помогут выглядеть великолепно, не используя макияж
- Очки
Солнцезащитные очки, это один из самых лучших способов не использовать макияж в жаркий, летний день. Обязательно нужно подобрать под форму лица, а также подобрать красивый оттенок, который поможет решить многочисленные проблемы.
- Кокосовое масло
Визажисты советуют всегда иметь дома под рукой кокосовое масло, его нанесением на губы, перед выходом на улицу, делают их красивыми и нежными. Способно увлажнить, придаёт губам насыщенный оттенок и небольшой блеск. Но самое главное, уберегают губы от пересыхания и появления трещин. Если есть возможность можно сделать пилинг для губ с добавлением кокосового и оливкового масла и небольшого количества сахара.
- Щипчики для завивки ресниц
Лето, это пора года, когда тушь, тени для ресниц и бровей наносить не стоит, причин несколько, одна из которых нестойкие могут потечь, а стойкие, могут придавать некрасивый вид во время отдыха на пляже. Поэтому, щипчики для завивки отлично подойдут девушкам, которые хотят сделать красивые брови. Мягкая силиконовая форма и подушечка способны создать красивые реснички.
Если их нет возможности купить, тогда обычная зубная щётка поможет, для этого стоит взять зубную щётку, залить кипяченной водой, добавить немного соды, и продержать 10 минут, вынуть, с её помощью слегка подкрутить ресницы.
- Вместо туши отлично подойдёт вазелин
Визажисты часто используют данное средство для того, чтобы ресницы выглядели красиво. Перед выходом из дома, обязательно стоит нанести небольшое количество вазелина на ресницы. Можно, при помощи специальной кисти, аккуратно разделить данное средство по каждой ресничке, это поможет сделать их красивыми и эффектными. Взгляд делается красивый и нежный.
- Привести брови в порядок
Часто визажисты делают такой совет тем людям, у которых они очень густые или не красивые. Их не стоит выщипывать сильно, в этом сезоне густота, аккуратность в моде. Обязательно стоит уделить внимание беспризорным волоскам, которые портят весь образ. Возле переносицы брови должны быть широкими, а к вискам плавно сужаться.
Прозрачный гель для бровей поможет сделать их нежными, блестящими и с красивой формой. Розовая вода визажисты советуют в доме всегда иметь данное средство у себя под рукой, это поможет увлажнить кожу, избавиться от красных пятен.
- Белоснежная улыбка
Она всегда помогает, особенно в жаркий летний день.
- Комплиментарные цвета
Если девушка будет носить одежду, которая умеет данные цвета, по советам визажистов, мало кто будет обращать на то, что у неё не накрашенные ресницы или губы.
Если девушка белая, или слегка желтоватая, имеет пшеничный оттенок волос, тогда ей советуют носить наряды ярких оттенков с нежными, белыми тонами. Для смуглых девушек отлично подойдут фиолетовые тона в одежде или же темно-синие.