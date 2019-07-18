Как на пляже выглядеть эффектно, не используя макияж

Как красиво выглядеть без косметических средств

Девушки, всегда стремятся выглядеть безупречно, но порой, просто не хватает времени для того, чтобы привести себя в порядок, да и летнее жаркое солнце не позволяет сделать красивый макияж, чтобы он держался на лице до самого вечера. Существуют способы, которыми поделились профессионалы в макияже, они позволят не использовать косметику и выглядеть идеально.

Средство для загара

Загорелая кожа не требует большого вмешательства для создания красивого образа, поэтому, косметологи советуют нанести крем для загара, если редко бывают девушки на солнце или по каким-то причинам кожа плохо загорает.

Если женщины бояться использовать крем для загара, стоит посоветоваться с мастерами макияжа. Они советуют подбирать для светлых девушек оттенки с пометкой dark или же light, также, данное средство будет отличным для смуглянок с тёмными волосами. Medium, отлично подходит для всех остальных девушек.

Если автозагар имеет кремовою текстуру, они будут очень насыщенными, а с маслянистой оттенок загара будет светлым. Косметологи не советуют наносить средство на влажную кожу, это может стать причиной появления пятен по всему телу. Если женщина боится интенсивного оттенка, советуют использовать перед применением крем или же сыворотку. Чтобы тон оставался долгое время, стоит средство наносить через две недели.

Привести кожу в идеальное состояние

Для того, чтобы кожа ежедневно выглядела отлично, специалисты советуют умываться два раза вдень утром и вечером обычной водой, без использования различных средств. Обязательно нужно приучить кожу к определённому режиму, это позволит решить многочисленные проблемы.

От отёков под глазами помогут коллагеновые патчи, для усиления эффекта стоит положить их в холодильник на 2 минуты. Приятное, лёгкое охлаждение поможет решить многочисленные проблемы с кожей лица, не тёплый, а слегка прохладный душ в жаркое время улучшить цвет кожи и поможет избавиться от жаркого, назойливого летнего дня. Если нет прохладного душа, отлично подойдут кубики льда для охлаждения.

Способы, которые помогут выглядеть великолепно, не используя макияж

Очки

Солнцезащитные очки, это один из самых лучших способов не использовать макияж в жаркий, летний день. Обязательно нужно подобрать под форму лица, а также подобрать красивый оттенок, который поможет решить многочисленные проблемы.

Кокосовое масло

Визажисты советуют всегда иметь дома под рукой кокосовое масло, его нанесением на губы, перед выходом на улицу, делают их красивыми и нежными. Способно увлажнить, придаёт губам насыщенный оттенок и небольшой блеск. Но самое главное, уберегают губы от пересыхания и появления трещин. Если есть возможность можно сделать пилинг для губ с добавлением кокосового и оливкового масла и небольшого количества сахара.

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