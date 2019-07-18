Помогают ли арбузы похудеть? Неожиданный ответ диетолога

Сегодня специалисты Роскачества опубликовали рекомендации по выбору спелых арбузов, которые часто объявляются одними из самых полезных летних ягод. Московский врач-диетолог Елена Соломатина отметила, что арбузы в действительности являются источником целого набора чрезвычайно полезных для здоровья микроэлементов, - в частности, таких как магний, калий, антиоксидант ликопин. Но в то же время диетолог сообщила, что арбузам напрасно приписывается способность активировать обменные процессы и помогать человеку худеть, пишет Medikforum.ru.

Более того, добавила специалист, очень активное потребление арбузов может даже заставить набрать вес.

По словам эксперта «арбуз имеет достаточно высокий гликемический индекс и его употребление провоцирует выброс инсулина, который трансформирует углеводы в жиры, поэтому эффекта похудения от арбуза быть не может».

Диетолог рекомендует есть арбузы отдельно от основного приема пищи, а не в виде десерта - в сочетании с тяжелой и жирной пищей богатый углеводами арбуз только вызовет брожение в кишечнике. Употреблять ягоду следует умеренно, не более двух кусочков за раз.