Пять трендов, которые стоит забыть как страшный сон

1. Заниженная талия

До неприличия низкие джинсы или брюки – мы помним, как в начале нулевых по этому предмету гардероба сходили с ума девушки по всему миру. И да, их носили не только простые смертные, но и знаменитости вроде Хилари Дафф, Кристины Агилеры и Бритни Спирс.

Крошечная молния, выглядывающее нижнее белье – не единственные минусы этого одеяния. Джинсы с заниженной талией крайне неудобны, и к тому же они совсем не льстят фигуре, визуально укорачивая ноги и расширяя бедра.

Мы, конечно, не спорим: такие брюки носили, чтобы придать образу сексуальности, но разве непропорциональная фигура – это красиво? Если у вас все еще завалялась в шкафу пара джинсов с низкой посадкой, можете смело от них избавляться!

2. Массивная пряжка

Существует множество вещей, которые не несут абсолютно никакой полезной функции. Они призваны украшать и добавлять образу шарма. Что же… Широкий пояс с огромной нелепой пряжкой – вещица как раз из этой категории. Правда, ни о какой красоте в данном случае не может быть и речи! Такой аксессуар куда больше напоминает трофей чемпиона по боксу, нежели модную деталь гардероба.

Советуем обратить внимание на более изящные и сдержанные варианты. Их функция вполне ясна: выделять линию талии и действительно украшать.

3. Платье-бандаж

Маленькое обтягивающее формы платье всегда было и будет вещью на все времена. Однако стоит знать разницу между сексуальностью и пошлостью. Ко второй категории как раз и относится платье-бандаж. То самое, что напоминает эластичные бинты. Бандажное платье нового поколения — изящное, простое и соблазнительное. Оно не кричит о сексуальности своей хозяйки, а скорее шепчет.

В общем, если не хотите быть похожей на «ночную бабочку», советуем отправить бандажное мини либо на помойку, либо в недра гардеробной. Вы можете иногда с ностальгией доставать его из шкафа, но не более того. В моду такой наряд не вернется никогда!

4. Платформа + шпилька

Туфли на платформе, на шпильке да еще и с открытым мыском – очень и очень странная обувь. Удивительно, но какое-то время назад женщины в каждом уголке мира покупали сразу по несколько таких пар.

Но посмотрим правде в глаза. Туфли с таким «гремучим» сочетанием декора и деталей просто не могут украшать женскую ногу. Да и образ в присутствии этого аксессуара сразу становится каким-то совсем уж нелепым. Ходить на платформе и на шпильке, да еще и с вываливающимися из отверстия на мыске пальцами – совсем не эстетично. Более умная покупка – классические лодочки на шпильке или босоножки на танкетке.

5. Сочетание несочетаемого