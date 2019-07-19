Женской дружбы не бывает? Кто Ваша подруга по знаку Зодиака

Подруга-Дева

В этих взаимоотношениях сочетается соперничество и поддержка. Сразу скажем, что с Девой, как человеком требовательным и постоянно чем-то недовольным, дружить трудно, а порой и вовсе невыносимо. Но своим поведением эта дама заставляет вас следить за собой и постоянно совершенствоваться, а значит становиться лучше. И в этом плане ваша дружба обещает определенные выгоды. Кроме того, Дева – женщина надежная, которая если дружит, то делает это искренне, со всей душой. Она придет на помощь своей подруге в любое время дня и ночи, и отдаст последнее, если подруга попадет в беду. Верность – отличительная черта этих женщин.

Подруга-Весы

В дружбе с женщиной, рожденной под знаком Весы, явно прослеживается взаимная поддержка. В сердце этой барышни нет зависти, она вполне самодостаточна, и желает дружить с такой же самодостаточной особой. Цель такой дружбы – дарить друг другу радость, делиться сокровенными мечтами и поддерживать в трудные минуты. Такая подружка просто необходима барышне знака Весы, ведь без нее невозможна гармония в жизни этой дамы. При этом такая дружба обещает принести немало плюсов обеим сторонам, ведь Весы чрезвычайно взаимны, и на добро всегда ответят добром.

Подруга-Скорпион

Со стороны может показаться, что женщины Скорпионы вообще не умеют дружить. Это, конечно же, не так, но действительно, в большинстве случаев подопечная Марса выбирает себе подруг исходя из собственной выгоды. Если другая женщина представляет для Скорпиошки интерес, она обязательно войдет к ней в доверие и станет дружить. Есть и другая проблема, которую стоит озвучить. Всегда учитывайте сексуальный магнетизм представительниц данного знака. Барышня Скорпион, сама того не желая, может соблазнить вашего мужа и даже увести его из семьи. Поэтому, в подруги себе лучше выбирать уже замужнюю, и счастливую в отношениях Скорпиошку.

Подруга-Стрелец

Общаясь с барышней знака Стрелец, не всегда понятно, нужны ли ей вообще подруги. Такие женщины уютнее чувствуют себя в компании мужчин, а другие представительницы прекрасного пола нужны им, скорее для того, чтобы соперничать и в этом противостоянии поднимать свою самооценку. Кроме прочего, барышня знака Стрелец никогда не упустит собственную выгоду, а значит, вполне может завести дружеские отношения с другой женщиной, которая может чем-то помочь или быть полезной. Такая барышня вообще любит заводить друзей, которые могут ее чему-либо научить и дать возможность для развития.

Подруга-Козерог

Козерожка в душе выраженная единоличница, которая всего добивается сама. Однако в этой барышне довольно много тщеславия, а потому ей просто необходима подруга, которая будет слушать ее с открытым ртом, будет восхищаться Козерожкой и просить ее совета. В этом плане дружба Козерожки скорее напоминает взаимовыгодное сотрудничество. С другой стороны, подопечные Сатурна постоянно работают и совершенно не умеют расслабляться. Настоящая подружка нужна им хотя бы для того, чтобы помочь отвлечься от суровых будней и немного разукрасить свою жизнь. И здесь мы получаем дружбу, как настоящую взаимную поддержку.

Подруга-Водолей

Дружба представительницы знака Водолей это радостный, вдохновляющий союз, который просто необходим двум самодостаточным женщинам, чтобы чувствовать радость жизни. Водолейка скрупулезно выбирает себе подругу, но если таковая появляется в ее жизни, подопечная Урана становится по-настоящему счастливой. А еще лучше, если дружба позволяет слегка соперничать двум подружкам, например, в бизнесе или научной работе. Это противостояние беззлобное и обычно стимулирует обеих барышень к работе над собой и достижению новых вершин. Правда, жизнь показывает, что найти подходящую подружку Водолейкам очень непросто.

Подруга-Рыбы