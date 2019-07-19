Женской дружбы не бывает? Кто Ваша подруга по знаку Зодиака

Говорят, что женской дружбы не бывает. На самом деле, женщины умеют дружить также крепко, как и мужчины. Просто в дружбе двух представительниц прекрасного пола больше нюансов. Жизнь показывает, что женскую дружбу можно условно разделить на три вида: дружбу-поддержку, дружбу-выгоду и дружбу-соперничество. Одна из них может сделать отношения двух женщин крепче стали, другую и дружбой назвать сложно, а третья больше напоминает вражду, при которой соперницы лицемерно улыбаются друг другу, пишет Cluber.com.
Давайте разберемся, к какому типу относится ваша подруга по знаку Зодиака?
Подруга-Овен
Эту барышню, по характеру, можно отнести к подружке-сопернице. Но не спешите придавать этому выражению негативный окрас. Подружка Овен с готовностью придет вам на помощь, если таковая понадобится. Просто в характере этой барышни во всем соревноваться со своей подругой, начиная от одежды, внешнего вида, и заканчивая симпатичными кавалерами. При этом в душе представительницы данного знака нет зависти, вражды или негатива. Просто она так совершенствуется, да к тому же стимулирует вас не отставать и становится лучше. В общем, дружба с девушкой знака Овен идет на пользу обеим барышням.
Подруга-Телец
В дружбе с женщиной знака Телец больше всего поддержки. Представительницы данного знака не слишком уверены в себе, а значит, им просто необходима подруга, которая в любой момент поддержит словом и делом, даст нужный совет и найдет решение проблемы. Не сомневайтесь, придет время, и подружка знака Телец ответит вам своей верностью и честностью. К слову, в такой подруге вы можете не сомневаться. Они никогда не предаст, не обманет, и не будет сплетничать за вашей спиной. А ведь это не так мало, особенно для человека, которому вы доверяете все свои секреты!
Подруга-Близнецы
В случае дружбы с девушкой знака Близнецы вы чаще всего встречаетесь с соперничеством, причем, с соперничеством, основанным на личной выгоде. Такая подружка непременно обсудит у вас за спиной ваш сегодняшний наряд и вашего мужчину. Более того, она может спокойно увести вашего любимого человека, если вы будете слишком откровенны со своей подружкой и потеряете бдительность. Правда не стоит говорить, что все женщины Близнецы одинаковые. Есть и вполне искренние, честные барышни. Просто, общаясь с такой подругой, не стоит создавать ситуации, которые могут привести к соперничеству.
Подруга-Рак
Ракини – верные девушки, которые отдадут последнее своей подружке, так как искренне любят ее и дорожат дружбой. Здесь мы наблюдаем истинную дружбу-поддержку, причем, барышня знака Рак готова больше отдавать, чем получать. Она будет искренне рада, видя свою подругу счастливой и радующейся жизни. Свои же чувства она будет считать менее важными. Единственная проблема таких отношений в том, что подруги Ракини со временем начинают пренебрегать таким отношением к ним, чем очень оскорбляют Рака. А уязвления чувств эти личности не простят никогда. Поэтому старайтесь ценить дружбу Ракини и никогда не предавать ее.
Подруга-Лев
В дружбе с женщиной знака Лев больше выгоды и соперничества. Это довольно высокомерные особы, стремящиеся окружать себя людьми, которые будут восхищаться ими. С другой стороны, подругу, которая будет восхвалять Львицу, эта барышня всегда поддержит, а значит, такая дружба обещает стать взаимовыгодной и приносить пользу обеим дамам. Львица может дружить даже со своей соперницей, правда, дружба это оказывается довольно опасной, и в любой момент может перетечь в ожесточенное противостояние и даже ненависть. А вот соперничать с Львицей не пожелаешь и врагу.
Подруга-Дева
В этих взаимоотношениях сочетается соперничество и поддержка. Сразу скажем, что с Девой, как человеком требовательным и постоянно чем-то недовольным, дружить трудно, а порой и вовсе невыносимо. Но своим поведением эта дама заставляет вас следить за собой и постоянно совершенствоваться, а значит становиться лучше. И в этом плане ваша дружба обещает определенные выгоды. Кроме того, Дева – женщина надежная, которая если дружит, то делает это искренне, со всей душой. Она придет на помощь своей подруге в любое время дня и ночи, и отдаст последнее, если подруга попадет в беду. Верность – отличительная черта этих женщин.
Подруга-Весы
В дружбе с женщиной, рожденной под знаком Весы, явно прослеживается взаимная поддержка. В сердце этой барышни нет зависти, она вполне самодостаточна, и желает дружить с такой же самодостаточной особой. Цель такой дружбы – дарить друг другу радость, делиться сокровенными мечтами и поддерживать в трудные минуты. Такая подружка просто необходима барышне знака Весы, ведь без нее невозможна гармония в жизни этой дамы. При этом такая дружба обещает принести немало плюсов обеим сторонам, ведь Весы чрезвычайно взаимны, и на добро всегда ответят добром.
Подруга-Скорпион
Со стороны может показаться, что женщины Скорпионы вообще не умеют дружить. Это, конечно же, не так, но действительно, в большинстве случаев подопечная Марса выбирает себе подруг исходя из собственной выгоды. Если другая женщина представляет для Скорпиошки интерес, она обязательно войдет к ней в доверие и станет дружить. Есть и другая проблема, которую стоит озвучить. Всегда учитывайте сексуальный магнетизм представительниц данного знака. Барышня Скорпион, сама того не желая, может соблазнить вашего мужа и даже увести его из семьи. Поэтому, в подруги себе лучше выбирать уже замужнюю, и счастливую в отношениях Скорпиошку.
Подруга-Стрелец
Общаясь с барышней знака Стрелец, не всегда понятно, нужны ли ей вообще подруги. Такие женщины уютнее чувствуют себя в компании мужчин, а другие представительницы прекрасного пола нужны им, скорее для того, чтобы соперничать и в этом противостоянии поднимать свою самооценку. Кроме прочего, барышня знака Стрелец никогда не упустит собственную выгоду, а значит, вполне может завести дружеские отношения с другой женщиной, которая может чем-то помочь или быть полезной. Такая барышня вообще любит заводить друзей, которые могут ее чему-либо научить и дать возможность для развития.
Подруга-Козерог
Козерожка в душе выраженная единоличница, которая всего добивается сама. Однако в этой барышне довольно много тщеславия, а потому ей просто необходима подруга, которая будет слушать ее с открытым ртом, будет восхищаться Козерожкой и просить ее совета. В этом плане дружба Козерожки скорее напоминает взаимовыгодное сотрудничество. С другой стороны, подопечные Сатурна постоянно работают и совершенно не умеют расслабляться. Настоящая подружка нужна им хотя бы для того, чтобы помочь отвлечься от суровых будней и немного разукрасить свою жизнь. И здесь мы получаем дружбу, как настоящую взаимную поддержку.
Подруга-Водолей
Дружба представительницы знака Водолей это радостный, вдохновляющий союз, который просто необходим двум самодостаточным женщинам, чтобы чувствовать радость жизни. Водолейка скрупулезно выбирает себе подругу, но если таковая появляется в ее жизни, подопечная Урана становится по-настоящему счастливой. А еще лучше, если дружба позволяет слегка соперничать двум подружкам, например, в бизнесе или научной работе. Это противостояние беззлобное и обычно стимулирует обеих барышень к работе над собой и достижению новых вершин. Правда, жизнь показывает, что найти подходящую подружку Водолейкам очень непросто.
Подруга-Рыбы
Женщина знака Рыбы – это та подружка, которой всегда можно «поплакаться в жилетку», рассказать о самом сокровенном и получить дельный совет. Из таких женщин получаются настоящие подруги, которые способны оказать поддержку еще до того, как их об этом попросят. Вообще, Рыбки – это подружки для души, девушки, с которыми можно весело «оторваться» или разделить горькие минуты. Они всегда рядом и при этом не держат «камня за пазухой». В этих людях нет зависти, и они никогда не позарятся на то, что дорого вам. Правда, чтобы дружить с Рыбкой нужно быть человеком интересным, увлекающимся и эрудированным, ведь со скучными людьми подопечные Нептуна не найдут общего языка.