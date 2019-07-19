Как выбрать красное вино?

Вино в магазинах сегодня представлено на любой вкус и кошелек. Давайте попробуем разобраться, как выбрать хорошее вино, к примеру, красное.
О пользе
Красное вино, как можно догадаться, делается из красных сортов винограда. В кожуре ягод содержатся антоцианы – вещества, дающие вину крепость и насыщенный вкус. Помимо этого, красное вино содержит антиоксиданты. В белом и розовом винах они тоже есть, но там их в несколько раз меньше, пишет Dvorec.ru.
Антиоксиданты благотворно влияют на сосуды, защищают от онкологии и даже способствуют сохранению молодости. Также недавно ученые выявили, что красное вино выводит из организма белок эндофелин-1, который влияет на аллергию, и к тому же может привести к атеросклерозу. Самыми полезными для здоровья винами считаются те, которые изготовлены из сортов совиньон и каберне.
Подсчитали, что сортов красного вина существует не менее 4500. Как тут разобраться? Хорошо, что существуют классификации вин для не слишком «продвинутых» потребителей. Вина, в первую очередь, различаются содержанием спирта и сахара. Бывают столовые вина, крепленые, ароматизированные и игристые (шампанское, брют). Столовые делятся на сухие, полусухие и полусладкие. Крепленые – на крепкие, сладкие, полудесертные, десертные и ликеры.
Профессионалы винного рынка утверждают, что вино надо брать либо сухое, содержащее до 0,3 % сахара, либо сладкое, в котором сахара уже 15 %. Почему так? Дело в том, что эти сорта не проходят вредное для здоровья дополнительное сульфатирование, как полусладкое вино. Во многих странах, где люди больше заботятся о своем здоровье, чем россияне, полусладкого вообще в продаже не найти – его изготавливают из некачественного сырья, порой и вовсе из отходов производства.
Выбирая между сухим и сладким красным вином, лучше остановить свой выбор на сухом. Сладкое вино из-за содержащегося в нем сахара проходит консервацию. Сухое вино имеет более изысканный вкус, оно не так пагубно действует на фигуру и даже способствует похудению, улучшая обмен веществ.
Теперь, когда вы определились с сортом красного вина, переходим к производителю.
О производителе
- Франция.
Эта страна – столица виноделия, почти четверть всего объема вина, которое производится в мире, разливается во Франции. Французских вин в наших магазинах продается много, однако это не означает, что они, по умолчанию, лучшие. Во Франции, как и в любой другой винодельческой стране, есть дорогие вина, а есть дешевые – именно последние пользуются спросом у россиян, ведь многим из нас элитное марочное французское вино не по карману. Но если вы решили купить французское вино высокого класса, проверьте, чтобы оно не оказалось поддельным.
На этикетке обязательно должны быть слова аppellation (винодельческое сообщество) или chateau (замок) с указанием названия и слово «контроль». Самые знаменитые французские вина – это Bordeaux (бордоские), остающиеся свежими до 100 лет хранения, и Bourgognes (бургундские), их оптимальный возраст – 5-10 лет. Бордоские вина разливают в специальные бутылки – высокие, с крутыми плечиками и ямочкой внизу бутылки – для того, чтобы винный осадок не попадал в бокал. У бургундских вин осадка не образуется, потому и бутылки для них классические.
- Италия.
Здесь разливается почти столько же вина, сколько и во Франции. Виноград здесь растет весь год, и по экспорту вин итальянцы занимают первое место в мире.
Самое известное итальянское вино – кьянти, его существует 7 сортов. Первое место принадлежит эксклюзивному Chianti Classico, на этикетке этого напитка стоит знак качества D.O.C.G. и изображен символ производства – черный петух. Если это вино выдерживалось более 2-х лет, а именно 27 месяцев, то это уже Riserva – оно в 3 раза дороже.
- Испания.
Своих поклонников имеют и испанские вина, обладающие насыщенным вкусом и ароматом. Определиться с выбором можно по надписи на этикетке. Vino de mesa – это дешевое столовое вино, приготовленное из нескольких сортов винограда, здесь вопрос качества остается открытым. Vino de la tierra – местное вино, это уже уровень повыше. Хорошо, если на этикетке указан год урожая, сорта винограда и регион, где это вино было изготовлено. Denominacion de оrigen, или DO – это уже марочные вина, а Denominacion de origen calificada (DOC) – элитные.
- Аргентина и Чили.
Вина из этих стран довольно популярны у нас благодаря невысокой цене и хорошему вкусовому букету. Лучший сорт аргентинского вина производится из виноградников мальбек, который также есть во Франции, в Кагоре. По вкусу он похож на красное бордо с нотками шоколада и малины. Среди чилийских вин славятся каберне-совиньон и мерло.
- Германия.
Эта страна больше известна белыми винами – красные не отличаются высоким качеством. Германия не уделяет большого внимания виноделию, а крупные виноградники у немцев находятся под контролем церкви.
- Венгрия.
Среди венгерских вин изящным вкусом особенно выделяется сорт токай.
Среди республик бывшего СССР также довольно много производителей красных вин. Конечно, это Молдова, Грузия и Абхазия, Украина, хороши молдавские легкие вина и крепкие грузинские. Абхазские сухие красные вина - прекрасный вкусовой букет при невысокой цене.
О качестве
- Итак, вы выбрали марку, сорт и производителя вина. Теперь важно не нарваться на подделку или вино откровенно плохого качества. Сразу оговорюсь, что пакетированное вино рассматривать не будем. Обратите пристальное внимание на этикетку бутылки. Все мировые производители вин пользуются правилом «трех цветов», поэтому если в дизайне этикетки на бутылке вы видите больше трех цветов, лучше такое вино не брать. Чем проще этикетка, тем больше шансов на качественный напиток.
- Производители, которым нечего скрывать и нечем стыдиться, всегда укажут полный адрес завода и его торгового представителя в регионе, а на кольеретке (от французского colle – «горлышко») вокруг горлышка будет содержаться надпись о годе урожая винограда.
- После осмотра этикетки встряхните бутылку. Если это не элитное бордоское вино, осадка в нем быть не должно. А если это оно – то и бутылка должна быть соответствующая (см. выше).
- Проверьте, как сидит пробка. Выпирающая пробка – признак того, что в бутылке повысилось давление из-за неправильного хранения, а проседающая – что пробка усохла, и в бутылку может проникнуть воздух. В идеале пробка должна доставать ровно до уровня стенок бутылки.
- Чтобы вино не портилось, его хранят «лежа», чтобы пробка была увлажнена. Именно так хранят бутылки в погребах и винных бутиках. Там же, в отличие от магазинов, соблюдается необходимый уровень влажности. Поэтому, если вы готовитесь к особому дню и хотите на этот случай запастись бутылкой хорошего дорогого красного вина, лучше покупать его в специальном магазине.
- Перед подачей французы рекомендуют охлаждать красное вино до 11-15 градусов, а после откупоривания дать постоять – тогда его вкус только улучшится.
- И последнее. На вине лучше не экономить – даже после одного бокала низкопробного напитка у вас может разболеться голова и (или) желудок. А стоит ли портить здоровье ради небольшой экономии?
Удачи вам в выборе! И помните, что написано в Новом Завете:
«Отрада сердцу и утешение душе – вино, умеренно употребляемое вовремя; горесть для души – вино, когда пьют его много, при раздражении и ссоре».