Как выбрать красное вино?

О пользе

Красное вино, как можно догадаться, делается из красных сортов винограда. В кожуре ягод содержатся антоцианы – вещества, дающие вину крепость и насыщенный вкус. Помимо этого, красное вино содержит антиоксиданты. В белом и розовом винах они тоже есть, но там их в несколько раз меньше, пишет Dvorec.ru.

Антиоксиданты благотворно влияют на сосуды, защищают от онкологии и даже способствуют сохранению молодости. Также недавно ученые выявили, что красное вино выводит из организма белок эндофелин-1, который влияет на аллергию, и к тому же может привести к атеросклерозу. Самыми полезными для здоровья винами считаются те, которые изготовлены из сортов совиньон и каберне.

Подсчитали, что сортов красного вина существует не менее 4500. Как тут разобраться? Хорошо, что существуют классификации вин для не слишком «продвинутых» потребителей. Вина, в первую очередь, различаются содержанием спирта и сахара. Бывают столовые вина, крепленые, ароматизированные и игристые (шампанское, брют). Столовые делятся на сухие, полусухие и полусладкие. Крепленые – на крепкие, сладкие, полудесертные, десертные и ликеры.

Профессионалы винного рынка утверждают, что вино надо брать либо сухое, содержащее до 0,3 % сахара, либо сладкое, в котором сахара уже 15 %. Почему так? Дело в том, что эти сорта не проходят вредное для здоровья дополнительное сульфатирование, как полусладкое вино. Во многих странах, где люди больше заботятся о своем здоровье, чем россияне, полусладкого вообще в продаже не найти – его изготавливают из некачественного сырья, порой и вовсе из отходов производства.

Выбирая между сухим и сладким красным вином, лучше остановить свой выбор на сухом. Сладкое вино из-за содержащегося в нем сахара проходит консервацию. Сухое вино имеет более изысканный вкус, оно не так пагубно действует на фигуру и даже способствует похудению, улучшая обмен веществ.

Теперь, когда вы определились с сортом красного вина, переходим к производителю.

О производителе

Франция.

Эта страна – столица виноделия, почти четверть всего объема вина, которое производится в мире, разливается во Франции. Французских вин в наших магазинах продается много, однако это не означает, что они, по умолчанию, лучшие. Во Франции, как и в любой другой винодельческой стране, есть дорогие вина, а есть дешевые – именно последние пользуются спросом у россиян, ведь многим из нас элитное марочное французское вино не по карману. Но если вы решили купить французское вино высокого класса, проверьте, чтобы оно не оказалось поддельным.