Как приготовить вкусную пиццу в домашних условиях: топ-5 лучших рецептов

Пиццу по праву считают одним из самых любимых блюд миллионов людей во всем мире. Ее готовят в разных странах, и у каждого повара есть свои секреты. Существуют сотни рецептов, несколько из которых можете взять себе на вооружение.
На приготовление вкусной пиццы много времени не понадобится. Отметим, что в домашних условиях она получается менее вредной, чем в ресторанах. Давайте приступим к процессу вместе с Joinfo.ua.
1. Пицца с хреном
Необходимые продукты:
- 300 г готового теста для пиццы;
- маленький кубик сливочного масла;
- полстакана томатной пасты;
- 200 г твердого сыра;
- 100 г маслин;
- ветка базилика;
- 200 г колбасы;
- 1 красный перец;
- 1 зеленый перец;
Приготовление:
Нарежьте перец, оливки и колбасу кружочками. Раскатайте тесто и смажьте его маслом, предварительно слегка растопленным. Дайте тесту постоять, чтобы оно пропиталось. Затем намажьте тесто томатной пастой, а сверху разложите оставшиеся ингредиенты.
Натрите на терке сыр или нарежьте его кубиками и посыпьте им блюдо. Сверху присыпьте измельченным базиликом. Выпекайте пиццу в духовке при температуре 200 градусов.
2. Пицца с сыром и помидорами
Необходимые продукты:
- четверть стакана оливкового масла;
- 1 столовая ложка молотого чеснока;
- половина чайной ложки морской соли;
- 8 помидоров черри, нарезанных кружочками;
- готовое тесто для пиццы;
- стакан тертого сыра моцарелла;
- 150 г тертого голубого сыра;
- 100 г тертого пармезана;
- 1 щепотка душицы.
Приготовление:
Размешайте оливковое масло с чесноком и солью. Добавьте к смеси помидоры и оставьте все это на 20 минут, а за это время разогрейте духовку.
Раскатайте тесто, положите на него приготовленную смесь, равномерно посыпьте натертыми голубым сыром и моцареллой. При желании можно распределить сыры на разные части пиццы. Украсьте блюдо помидорами и посыпьте пармезаном и орегано. Выпекайте в хорошо разогретой духовке около 15 минут.
3. Пицца с цветной капустой
Необходимые продукты:
- Для теста:
- 150 г сыра;
- 200 г цветной капусты;
- 2 яйца;
- половина чайной ложки соли.
Для начинки:
- 4 столовых ложки томатной пасты;
- 100 г желтого сыра;
- 100 г моцареллы;
- 10 оливок без косточек;
- 1 зеленый перец;
- полголовки лука;
- базилик, орегано по вкусу;
- черный перец.
Приготовление:
Перемелите цветную капусту, предварительно отваренную в соленой воде. Добавьте тертый сыр, яйца и соль. Размешайте смесь деревянной ложкой. Положите ее на смазанный маслом противень. Используйте лопаточку, чтобы хорошо распределить смесь. Желательно застелить противень бумагой для выпечки. Выпекать в духовке, нагретой до 180 градусов, в течение 20 минут.
Готовый корж намажьте томатной пастой и посыпьте тертым желтым сыром и моцареллой. Сверху тонким слоем положите нарезанные кружочками оливки, перец, лук, посыпьте специями. Выпекайте при температуре 220 градусов около 15 минут или пока сыр не расплавится.
4. Пицца с авокадо, курицей и голубым сыром
Необходимые продукты:
- 2 авокадо;
- 1 столовая ложка свежей петрушки, мелко нарезанной;
- 1 столовая ложка свежего лимонного сока;
- 1 зубчик чеснока;
- готовое тесто для пиццы;
- 1 столовая ложка оливкового масла;
- половина вареной куриной грудки;
- полстакана оливок, нарезанных пополам;
- 1 стакан тертого голубого сыра
- 1 щепотка красного перца
- соль по вкусу.
Приготовление:
Нагрейте духовку до средней температуры. Выпекайте тесто в течение нескольких минут.
В блендере измельчите авокадо и петрушку, залейте их лимонным соком, посолите и смажьте этой смесью тесто. Измельчите чеснок, посыпьте им тесто, полейте оливковым маслом, а затем равномерно распределите нарезанные курятину и авокадо, посыпьте голубым сыром и красным перцем, украсьте оливками. Выпекайте в разогретой духовке около 10 минут.
5. Пицца из багета
Необходимые продукты:
- 2 батона-багета;
- 3 шарика моцареллы или 300 г желтого сыра;
- 300 г колбасы по вашему выбору;
- стакан томатной пасты;
- 125 г топленого масла;
- 3 гвоздики;
- измельченный чеснок;
- соль по вкусу.
Приготовление:
Разрежьте багет пополам вдоль, а затем на толстые ломтики, намажьте томатной пастой нижние части. Положите сверху тертый сыр и колбасу, а сверху накройте верхними частями. Намажьте их пастой снова и добавьте сыр и колбасу. Выложите ломтики на противень, залейте их растопленным сливочным маслом, смешанным с чесноком, и посыпьте солью. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов около 15-20 минут.
Приготовление пиццы – процесс увлекательный. Вы можете самостоятельно придумывать рецепты, вводить новые ингредиенты и баловать своих домочадцеввкусным и питательным блюдом.
Приятного аппетита!