Как приготовить вкусную пиццу в домашних условиях: топ-5 лучших рецептов

На приготовление вкусной пиццы много времени не понадобится. Отметим, что в домашних условиях она получается менее вредной, чем в ресторанах. Давайте приступим к процессу вместе с Joinfo.ua.

1. Пицца с хреном

Необходимые продукты:

300 г готового теста для пиццы;

маленький кубик сливочного масла;

полстакана томатной пасты;

200 г твердого сыра;

100 г маслин;

ветка базилика;

200 г колбасы;

1 красный перец;

1 зеленый перец;

Приготовление:

Нарежьте перец, оливки и колбасу кружочками. Раскатайте тесто и смажьте его маслом, предварительно слегка растопленным. Дайте тесту постоять, чтобы оно пропиталось. Затем намажьте тесто томатной пастой, а сверху разложите оставшиеся ингредиенты.

Натрите на терке сыр или нарежьте его кубиками и посыпьте им блюдо. Сверху присыпьте измельченным базиликом. Выпекайте пиццу в духовке при температуре 200 градусов.

2. Пицца с сыром и помидорами

Необходимые продукты:

четверть стакана оливкового масла;

1 столовая ложка молотого чеснока;

половина чайной ложки морской соли;

8 помидоров черри, нарезанных кружочками;

готовое тесто для пиццы;

стакан тертого сыра моцарелла;

150 г тертого голубого сыра;

100 г тертого пармезана;

1 щепотка душицы.

Приготовление:

Размешайте оливковое масло с чесноком и солью. Добавьте к смеси помидоры и оставьте все это на 20 минут, а за это время разогрейте духовку.

Раскатайте тесто, положите на него приготовленную смесь, равномерно посыпьте натертыми голубым сыром и моцареллой. При желании можно распределить сыры на разные части пиццы. Украсьте блюдо помидорами и посыпьте пармезаном и орегано. Выпекайте в хорошо разогретой духовке около 15 минут.

3. Пицца с цветной капустой

Необходимые продукты:

Для теста:

150 г сыра;

200 г цветной капусты;

2 яйца;

половина чайной ложки соли.

Для начинки:

4 столовых ложки томатной пасты;

100 г желтого сыра;

100 г моцареллы;

10 оливок без косточек;

1 зеленый перец;

полголовки лука;

базилик, орегано по вкусу;

черный перец.

Приготовление:

Перемелите цветную капусту, предварительно отваренную в соленой воде. Добавьте тертый сыр, яйца и соль. Размешайте смесь деревянной ложкой. Положите ее на смазанный маслом противень. Используйте лопаточку, чтобы хорошо распределить смесь. Желательно застелить противень бумагой для выпечки. Выпекать в духовке, нагретой до 180 градусов, в течение 20 минут.

Готовый корж намажьте томатной пастой и посыпьте тертым желтым сыром и моцареллой. Сверху тонким слоем положите нарезанные кружочками оливки, перец, лук, посыпьте специями. Выпекайте при температуре 220 градусов около 15 минут или пока сыр не расплавится.

4. Пицца с авокадо, курицей и голубым сыром

Необходимые продукты:

2 авокадо;

1 столовая ложка свежей петрушки, мелко нарезанной;

1 столовая ложка свежего лимонного сока;

1 зубчик чеснока;

готовое тесто для пиццы;

1 столовая ложка оливкового масла;

половина вареной куриной грудки;

полстакана оливок, нарезанных пополам;

1 стакан тертого голубого сыра

1 щепотка красного перца

соль по вкусу.

Приготовление:

Нагрейте духовку до средней температуры. Выпекайте тесто в течение нескольких минут.

В блендере измельчите авокадо и петрушку, залейте их лимонным соком, посолите и смажьте этой смесью тесто. Измельчите чеснок, посыпьте им тесто, полейте оливковым маслом, а затем равномерно распределите нарезанные курятину и авокадо, посыпьте голубым сыром и красным перцем, украсьте оливками. Выпекайте в разогретой духовке около 10 минут.

5. Пицца из багета

Необходимые продукты:

2 батона-багета;

3 шарика моцареллы или 300 г желтого сыра;

300 г колбасы по вашему выбору;

стакан томатной пасты;

125 г топленого масла;

3 гвоздики;

измельченный чеснок;

соль по вкусу.

Приготовление:

Разрежьте багет пополам вдоль, а затем на толстые ломтики, намажьте томатной пастой нижние части. Положите сверху тертый сыр и колбасу, а сверху накройте верхними частями. Намажьте их пастой снова и добавьте сыр и колбасу. Выложите ломтики на противень, залейте их растопленным сливочным маслом, смешанным с чесноком, и посыпьте солью. Выпекайте в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов около 15-20 минут.

Приготовление пиццы – процесс увлекательный. Вы можете самостоятельно придумывать рецепты, вводить новые ингредиенты и баловать своих домочадцеввкусным и питательным блюдом.