Каждой женщине стоит знать о 12 хитростях применения бальзама звездочка

Хитрости использования бальзама звездочки для женской красоты и здоровья

1. Смягчение пяток

Особенно в жаркий период из-за неудобной обуви у женщин случаются сложности в области пяток, они становятся грубыми и шелушатся. Чтобы устранить данную проблему стоит воспользоваться легким и доступным способом смягчения с помощью бальзама. Данное средство наносится на ночь, проблемную зону тонким слоем смазывают звездочкой и надевают носки. Наутро ноги необходимо промыть, а там где была грубая кожа потереть пемзой. Использовать данное средство до полного смягчения пяток.

2. Устранить головную боль

Боль в области головы, безусловно, не самая приятная вещь, ведь она делает человека беспомощным и уязвимым. В такие моменты на помощь может прийти бальзам звездочка. В использовании он легок, необходимо смазать им область виска или лба и ожидать эффекта. На сегодняшний момент в аптечном киоске можно приобрести карандаш звездочка, который при головной боли можно просто вдыхать.

3. Устранит грибок ногтей

Если был подхвачен грибок, то действовать необходимо незамедлительно. При наличии в аптечке бальзама звездочка можно легко побороть эту напасть. Средство наносится на проблемный ноготь на ночь, Процедуру следует повторять до полного излечения.

4. Уменьшит брюшной жир

Бальзам звездочка в паре с таблеткой камфоры, пищевой содой и спиртом, способны сотворить чудо. Такое средство является лучшим помощником при наличии брюшного жира. Который не дает жить красиво и удовлетворенно. Все ингредиенты соединяются до однородной массы, наносится на проблемную часть тела, после чего обматывается пленкой пищевой и оставляется на ночь.

5. Спасает от воспаления или инфекции

При наличии на коже ссадин, ран и порезов можно легко подхватить воспаление или инфицировать их, чтобы предотвратить это, необходимо нанести на проблемный участок бальзам, который обезобразит и сделает процесс заживания намного быстрее.

6. Снимет боль мышц и спины

Бальзам звездочка имеет не только противовоспалительное действие, но и обезболивающее. Данное средство всегда должно быть под рукой. Беда приходит неожиданно и всегда нужно быть готовым ее встретить достойно. Чтобы облегчить боль в мышцах или в области спины нужно втереть немного чудо средство в кожу.

7. Устранить растяжки

Проверенный способ спастись от растяжек является бальзам звездочка. Его необходимо нанести на проблемную зону в течение нескольких недель, эффект будет на лицо.

8. Лечение синяков

Бальзам звездочка является универсальным средством, которое может помочь даже при синяках. В такие моменты необходимо быстро реагировать и предпринимать меры по устранению такой неприятности как синяк. В использовании он достаточно легок, просто растирать проблемное место до улучшения.

Использование бальзама звездочка для бытовых вопросов

9. Освежение воздуха

Бальзам звездочка имеет сильный мятный запах, Его можно использовать для того, что придать этим ароматом в помещении свежесть и легкость. Для этого необходимо добавить совсем чуть-чуть его в увлажнитель помещения.

10. Спасет мебель от кота

Коты порой бывают, невыносимы в своих играх и пристрастиях к дорогой мебели. Такая любовь может плохо закончится для любимого мягкого дивана. Если кот уже присмотрел часть мебели для своих коготков, то стоит действовать быстро. Бальзам звездочка поможет отвадить кота от мебели и не даст испортить ее.

11. Отвадит домашнее животное от углов

Имея в доме животного нужно быть готовым к тому, что питомец может справлять свою нужду совсем не в отведенном месте. После этого периодически будет совершать такую шалость. Отвадить животного метить угол можно с помощью бальзама звездочка, который устранит их собственный аромат и не даст животному повода это делать.

12. Отпугивает насекомых