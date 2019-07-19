Пять причин, из-за которых вы никогда не похудеете

«Точка невозврата» — это ситуация, когда правильное питание, ограничение суточного калоража и даже физические упражнения не помогают и не помогут похудеть. Почему так происходит? Потому что неправильный образ жизни становится причиной необратимых изменений в работе эндокринной системы.

1. Метаболический синдром, или инсулиновая резистентность

Это самый распространенный случай. Причины — страсть к сладкому, злоупотребление алкоголем и отсутствие физической нагрузки — приводят к тому, что в организме постоянно повышена глюкоза. Рано или поздно организм устает и наступает «точка невозврата». Анализы диагностируют инсулинорезистентность, то есть повышенную выработку инсулина.

Людям, страдающим от метаболического синдрома, необходимо срочно подключать эндокринолога. Врач назначит препараты, помогающие контролировать уровень сахара. Но медикаментозного лечения недостаточно. Важно изменить пищевые привычки и начать питаться дробно, выбирать продукты с низким гликемическим индексом, которые сдерживают повышение уровня глюкозы. Если игнорировать проявления инсулинорезистентности, может развиться сахарный диабет второго типа.

2. Нарушение работы яичников

Если в нижней части тела откладываются жировые отложения и не помогают ни спорт, ни диета, пора к врачу. Гормональный дисбаланс приводит к тому, что все углеводы, которые женщина употребляет, превращаются в жир. Независимо от того, насколько сбалансирован рацион, женщина будет набирать лишний вес. Единственный выход из ситуации «точки невозврата» — обратиться к врачу и восстановить гормональный баланс.

3. Кортизоловое ожирение

В области живота стремительно откладывается жир, а остальное тело выглядит довольно стройным? Стоит задуматься. Возможно, начинается кортизоловое ожирение.

Кортизол — гормон стресса. Он вырабатывается в надпочечниках и активирует защитные реакции организма на внешнюю опасность. При его избытке в организме скапливается много глюкозы, увеличиваются энергетические запасы. Если их не использовать, энергия запасется в жир. Переживания и волнения, недостаточный сон и отдых, даже регулярное стимулирование активности через кофеин приводит к повышению кортизола. Когда такая ситуация продолжается длительное время, жировые отложения депонируются на животе, в области пупка и низа живота, развивается ожирение.

Переживания и волнения, недостаточный сон и отдых, даже регулярное стимулирование активности через кофеин приводит к повышению кортизола. Когда такая ситуация продолжается длительное время, жировые отложения депонируются на животе, в области пупка и низа живота, развивается ожирение.

4. Гипотиреоз

Скорость использования энергии телом регулирует щитовидная железа. Организм не сможет обеспечить полноценный обмен веществ, если ее функция снижена. Ожирение будет прогрессировать даже при уменьшении потребляемого количества калорий. И все, что попадает в организм, сразу откладывается в жировое депо. В случае «щитовидного» набора веса происходит и задержка жидкости в организме, что также способствует увеличению веса. Дефицит йода в рационе провоцирует нарушения в работе щитовидной железы.

Чтобы вовремя распознать проблему, регулярно посещайте эндокринолога. После сдачи анализов на гормоны ситуация прояснится, и вы сможете принять меры по восстановлению работы щитовидной железы. Врач назначит препараты, которые являются синтетическими аналогами гормонов щитовидной железы. Таким образом гормональный фон стабилизируется, а набор веса прекращается.

5. Нелюбовь

Состояние, когда нет желания укреплять здоровье, поддерживать здоровье и стройность, возникает, когда нет любви к себе. Диеты, марафоны, изнуряющие тренировки в зале — все впустую.

Чтобы победить лишний вес, важно развить любовь к себе, создать новые правила жизни и выучить их. Просто выучить состояние любви к себе! И поэтому за фитнес-психологией будущее. Фитнес-психолог, он же фитнес-тренер и наставник, усилит веру в себя и желание снизить вес, мотивирует, поддержит на этапе достижения результата и поможет удержать достижения.