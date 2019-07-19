Трендовая юбка с запахом, которая позволит скрыть полноту и подчеркнет фигуру

Юбка с запахом еще с осени 2018 года является той вещью, которая должна быть в гардеробе каждой стильной девушки и женщины. Длинного или короткого кроя, из льна или джинса…Вариантов трендовых юбок множество. C помощью модного фасона можно скрыть лишние килограммы в области талии и визуально удлинить ноги.

Юбка на запах - «лекарство» от лишнего веса

Юбки на запах не просто так стали популярны среди блоггеров и фешн-экспертов. Дизайнеры продвигают эту оригинальную деталь одежды в массы, чтобы не только сделать девушек еще более женственными, но и помочь им справиться с комплексами.

За счет того, что такие юбки застегиваются выше области талии и обычно украшены массивным куском ткани или же поясом, то женщины с легкостью могут расслабиться и спокойно отведать в ресторане любимый бургер. Все дело в том, что ткань не только подчеркивает самые привлекательные части фигуры – талию и бедра, удлиняет ноги, но и скрывает лишние килограммы.

Также такая юбка удобна тем, что если ваш вес изменился как со знаком плюс, так и со знаком минус, то ее не придется перешивать. Просто придется затянуть поясок потуже или наоборот немного приспустить. Подобные юбки отлично подойдут девушкам, которые работают в офисе, ведь несмотря на то, что эта деталь образа выглядит строго, она одновременно делает ее владелицу более привлекательной. Особенно, если разрез или запах красиво приоткрывает ножку.