Трендовая юбка с запахом, которая позволит скрыть полноту и подчеркнет фигуру
Стильная юбка, скрывающая лишние килограммы. Трендовая деталь образа, которая не только придаст женственности и подчеркнет фигуру, но и сумеет скрыть полноту, пишет Joinfo.ua.
Юбка с запахом еще с осени 2018 года является той вещью, которая должна быть в гардеробе каждой стильной девушки и женщины. Длинного или короткого кроя, из льна или джинса…Вариантов трендовых юбок множество. C помощью модного фасона можно скрыть лишние килограммы в области талии и визуально удлинить ноги.
Юбка на запах - «лекарство» от лишнего веса
Юбки на запах не просто так стали популярны среди блоггеров и фешн-экспертов. Дизайнеры продвигают эту оригинальную деталь одежды в массы, чтобы не только сделать девушек еще более женственными, но и помочь им справиться с комплексами.
За счет того, что такие юбки застегиваются выше области талии и обычно украшены массивным куском ткани или же поясом, то женщины с легкостью могут расслабиться и спокойно отведать в ресторане любимый бургер. Все дело в том, что ткань не только подчеркивает самые привлекательные части фигуры – талию и бедра, удлиняет ноги, но и скрывает лишние килограммы.
Также такая юбка удобна тем, что если ваш вес изменился как со знаком плюс, так и со знаком минус, то ее не придется перешивать. Просто придется затянуть поясок потуже или наоборот немного приспустить. Подобные юбки отлично подойдут девушкам, которые работают в офисе, ведь несмотря на то, что эта деталь образа выглядит строго, она одновременно делает ее владелицу более привлекательной. Особенно, если разрез или запах красиво приоткрывает ножку.
Также юбки на запах отлично сочетаются с другими видами одежды: топами, футболками, майками, блузками, теплыми вязаными свитерами и даже толстовками. В зависимости от того, какой верх вы подберете, вы можете в секунду превратиться из офисного работника в светскую львицу, или же сделаете из романтического образа более кежуальный.