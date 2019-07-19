Жительница Великобритании удалила грудь в 24 года из-за страха перед возможным раком

Историю англичанки Джоанны Мегсон опубликовало издание Daily Mail. В 24 года эта девушка удалила себе грудь из-за страха повторить судьбу своих родственниц. Ее бабушка умерла от рака груди в 36 лет, а жизнь матери оборвал рак шейки матки, когда той исполнилось 45 лет.

В своей стране Джоанна Мегсон стала одной из самых молодых женщин, прошедших через удаление и реконструкцию груди, пишет Daily Mail.

Свое решение об операции Джоанна приняла, когда, похоронив мать, она захотела пройти тестирование и обнаружила, что является носительницей гена BRCA2. Этот же ген был выявлен у голливудской актрисы Анджелины Джоли, после чего дива выполнила двойную мастэктомию и откровенно рассказала об этом всему миру. По словам молодой британки, история Джоли стала для нее вдохновляющим примером.

«Мне сказали, что у меня дефектный ген BRCA2. У меня был шанс заболеть раком молочной железы от 50 до 80 процентов. Также имелась вероятность рака яичников», -рассказала Джоанна.