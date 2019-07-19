Женский алкоголизм: семь опасных мифов, в которые все верят

1. Если пить пиво или дорогой качественный алкоголь, то не сопьешься.

Нет никакой разницы, что пить, главное — сколько и с какой регулярностью. Одна бутылка пива равна примерно 60 мл водки, а многие хлещут пиво как обычный напиток для утоления жажды. Пиво опасно своей доступностью. Его можно употреблять практически в любом месте. Водку или вино не попьешь, стоя у метро. Поэтому сегодня и появился такой термин — пивной алкоголизм, пишет Wday.ru. В качественных алкогольных напитках спирт лучше очищен, чем в дешевых, но он так же разрушительно влияет на психику и физиологию человека. А женщин чаще всего в омут алкоголизма засасывает вино.

2. Чтобы стать алкоголиком, надо пить несколько лет.

У всех свой срок. Кто-то может выдержать несколько лет, а женщина — завязнуть и за месяц. Причины алкоголизма лежат в трех плоскостях: социологии, психологии, биологии. Уволили с работы, пилит жена, одолело одиночество — это социальные причины. Неуверенность в себе, закомплексованность, нежелание решать жизненные проблемы — психологические. В организме есть фермент алкогольдегидрогеназа, расщепляющий алкоголь. Чем его у человека меньше, тем больше вероятность стать алкоголиком. Это биологическая причина. У женщин этот самый фермент гораздо «ленивее», чем у мужчин. Стать алкоголиком больше шансов у тех, у кого в роду были пьющие люди.

3. Алкоголики — это те, кто под забором валяется.

Это главная отмазка алкоголиков. Они твердят: «Я на лавочке пьяный никогда не спал», «Меня жена из дома не выгнала». На самом деле бизнесмены спиваются в ресторанах да банях, жены бизнесменов — дома. Люди, понимающие, что они больны, — большая редкость. Вот главные признаки, по которым можно определить, что вы стали алкоголиком:

вас перестало радовать то, что раньше доставляло удовольствие;

вы постоянно ищете повод, чтобы дернуть стаканчик;

в предвкушении застолья становитесь возбужденным;

за столом ваш бокал пустеет раньше, чем у всех остальных;

дело вашей чести — выпить все спиртное, что есть в запасе;

стали пить спиртное, которое раньше считали дешевым и низкокачественным;

после бурно проведенного вечера посещает похмельный синдром;

алкогольные напитки и все, что связано с пьянкой, — частая тема ваших разговоров;

ради посиделок можете пренебречь работой, семейными обязанностями.

4. Когда человек пьет много, а не пьянеет, это говорит о крепости его организма.

Скорее о второй стадии алкоголизма. Когда человек злоупотребляет спиртным, организм защищается и начинает производить все больше алкогольдегидрогеназы, доводит его до максимума. В это время человек может геройски хлопнуть литр водки не моргнув глазом. Но через некоторое время произойдет срыв. В третьей стадии алкоголик пьянеет и от рюмки водки.

5. Прекратить пить? Легко! Стоит только захотеть.