Женский алкоголизм: семь опасных мифов, в которые все верят

Психиатр-психотерапевт Евгений Коняев рассказал о звоночках, на которые стоит обратить внимание.
1. Если пить пиво или дорогой качественный алкоголь, то не сопьешься.
Нет никакой разницы, что пить, главное — сколько и с какой регулярностью. Одна бутылка пива равна примерно 60 мл водки, а многие хлещут пиво как обычный напиток для утоления жажды. Пиво опасно своей доступностью. Его можно употреблять практически в любом месте. Водку или вино не попьешь, стоя у метро. Поэтому сегодня и появился такой термин — пивной алкоголизм, пишет Wday.ru. В качественных алкогольных напитках спирт лучше очищен, чем в дешевых, но он так же разрушительно влияет на психику и физиологию человека. А женщин чаще всего в омут алкоголизма засасывает вино.
2. Чтобы стать алкоголиком, надо пить несколько лет.
У всех свой срок. Кто-то может выдержать несколько лет, а женщина — завязнуть и за месяц. Причины алкоголизма лежат в трех плоскостях: социологии, психологии, биологии. Уволили с работы, пилит жена, одолело одиночество — это социальные причины. Неуверенность в себе, закомплексованность, нежелание решать жизненные проблемы — психологические. В организме есть фермент алкогольдегидрогеназа, расщепляющий алкоголь. Чем его у человека меньше, тем больше вероятность стать алкоголиком. Это биологическая причина. У женщин этот самый фермент гораздо «ленивее», чем у мужчин. Стать алкоголиком больше шансов у тех, у кого в роду были пьющие люди.
3. Алкоголики — это те, кто под забором валяется.
Это главная отмазка алкоголиков. Они твердят: «Я на лавочке пьяный никогда не спал», «Меня жена из дома не выгнала». На самом деле бизнесмены спиваются в ресторанах да банях, жены бизнесменов — дома. Люди, понимающие, что они больны, — большая редкость. Вот главные признаки, по которым можно определить, что вы стали алкоголиком:
- вас перестало радовать то, что раньше доставляло удовольствие;
- вы постоянно ищете повод, чтобы дернуть стаканчик;
- в предвкушении застолья становитесь возбужденным;
- за столом ваш бокал пустеет раньше, чем у всех остальных;
- дело вашей чести — выпить все спиртное, что есть в запасе;
- стали пить спиртное, которое раньше считали дешевым и низкокачественным;
- после бурно проведенного вечера посещает похмельный синдром;
- алкогольные напитки и все, что связано с пьянкой, — частая тема ваших разговоров;
- ради посиделок можете пренебречь работой, семейными обязанностями.
4. Когда человек пьет много, а не пьянеет, это говорит о крепости его организма.
Скорее о второй стадии алкоголизма. Когда человек злоупотребляет спиртным, организм защищается и начинает производить все больше алкогольдегидрогеназы, доводит его до максимума. В это время человек может геройски хлопнуть литр водки не моргнув глазом. Но через некоторое время произойдет срыв. В третьей стадии алкоголик пьянеет и от рюмки водки.
5. Прекратить пить? Легко! Стоит только захотеть.
Это еще одна отмазка алкоголиков: «Я в любой момент могу бросить пить, но пока не хочу этого делать». Алкоголизм не может затормозиться сам по себе. Если не лечить человека, находящегося на первой стадии болезни, она пойдет дальше, а это влечет за собой распад личности и в конце концов смерть.
6. Можно вылечиться и пить понемногу, как все.
Вылечиться действительно можно, но алкоголизм будет сопровождать человека всю жизнь. Алкоголик уже никогда не сможет пить по чуть-чуть. Он либо не пьет совсем, либо опять уходит в запой.
7. Главное — уговорить алкоголика закодироваться, тогда болезнь пройдет.
Методов избавления от алкоголизма сейчас очень много, и у них есть как плюсы, так и минусы.
Наиболее известный метод — вшивание больному капсулы с лекарством или введение в вену лекарства, несовместимого с алкоголем. Он основан на простом запугивании. Человек год-два (в зависимости от того, сколько времени действует лекарство) не берет в рот алкоголь, потому что боится умереть. То, что больной не пьет, — это плюс. Но это лишь временное и частичное решение проблемы. Человек становится раздражительным, озлобленным, чувствует себя несчастным и все время боится случайно проглотить спиртное, например, содержащееся в конфете или лекарственной настойке. Как только срок вшивания заканчивается, он, как правило, опять срывается в запой.
Кодирование тоже в основном строится на запугивании. Человеку внушается, что ему станет очень плохо, если он сделает глоток алкоголя. Если он нечаянно выпьет чужой стакан с соком, разбавленным водкой, на него навалится страх смерти. У некоторых после кодирования начинаются головные боли. Большинство психиатров считают, что вторгаться в плохо изученное нами сознание нельзя.
Эффективным может быть только комплексное лечение. Психологи, психотерапевты или психиатры должны помогать решать психологические проблемы, наркологи — снимать физическую зависимость и укреплять организм при помощи медикаментозных препаратов, близкие люди — поддерживать больного. Лечение алкоголизма долгое и трудное, но может быть успешным. Главное, чтобы сам больной хотел стать здоровым.